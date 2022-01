Romina Marcos enamora a sus fans posando frente al espejo con bikini de holanes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Romina Marcos volvió a causar revuelo dentro de sus redes sociales, en donde este fin de semana reapareció posando con sexy bikini que dejó sin aliento a miles de seguidores.

La hija de Niurka Marcos está en una de sus mejores etapas a nivel profesional, pues no solo fue coronada como absoluta ganadora del reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ demostrando su dominio absoluto sobre la pista de baile, sino que también sigue consiguiendo éxitos como cantante, pues el tema “Me dijeron que no”, estrenado hace apenas unas semanas ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones en YouTube.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Aunado a ello, este fin de semana volvió a escandalizar las redes sociales con una sensual fotografía en la que presumió su curvilínea figura y de paso compartió una de sus acostumbradas frases de amor propio que recordó a sus fanáticos la importancia de ser fiel a uno mismo, sin importar la opinión de los demás.

“Un día leí: La reacción de la gente a tu seguridad no es asunto tuyo. Tu asunto es ser fiel a ti misma“, escribió al pie de la imagen que fue agradecida por más de 24 mil fans en unas cuantas horas.

En esta ocasión, la hija de la vedette cubana apareció posando frente al espejo con un bikini de holanes y estampado floral, con el que enamoró aún más a sus fanáticos.

Sin embargo, en lo que va de este 2022 no es la primera vez que paraliza las redes sociales, pues el pasado fin de semana también atrajo miles de miradas al modelar un diminuto bikini de hilos color arena, con el que provocó una lluvia de piropos. View this post on Instagram A post shared by Romi marcos (@romimarcos)

Y aunque las imágenes que más furor causan son aquellas en las que aparece luciendo su figura con diminutos bikinis, también se ha ganado el corazón de sus fanáticos con aquellas grabaciones en las que aparece bailando. Muestra de ello es la grabación que fue publicada dentro de la misma red social, en donde expuso sus mejores pasos de baile mientras viste un ajustado conjunto de leggins de animal print y top negro. View this post on Instagram A post shared by Romi marcos (@romimarcos)

También te puede interesar:

–Niurka y su hija Romina exponen sus curvas de infarto en bikini como “almas gemelas”

–Romina Marcos, hija de Niruka, despide el año en la playa y bronceando sus curvas en bikini

–Niurka usa la santería para proteger a sus hijos, revela su hija Romina