En minitanga, Vanessa Claudio luce su retaguardia al recostarse en la arena

Cada vez que Vanessa Claudio va a la playa, aprovecha para grabarse y compartir los videos con sus seguidores en Instagram. En esta ocasión se dejó ver usando un bikini con minitanga, luciendo su retaguardia mientras se recostaba en la arena para broncearse, sin perder la sonrisa que la caracteriza.

La bella puertorriqueña nunca olvida su faceta de modelo, y se mostró muy sensual en clips en los que aparece en su camerino, caminando como si estuviera en una pasarela y presumiendo sexys atuendos. De esa forma ella despidió el 2021: “Así entro al 2022! Gracias 2021 por las oportunidades! Por el increíble aprendizaje y el crecimiento! Por fortalecer amistades y el amor ! Dios, a ti te entrego el año pasado y te entrego el nuevo año !” View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio) View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio)

Hace algunas semanas terminó la temporada de “El poder del amor”, el reality show en el que Vanessa fungía como conductora. Y luego de acudir a un club para tomar el sol, ella publicó fotografías en las que posa con unas lanchas de fondo, dando a sus fans -a través del mensaje que escribió- una pista de que un nuevo proyecto está por venir: “Con la libertad de ser yo! Segura de lo que soy y lo que doy ! Nunca dejes que alguien te haga dudar! Con la verdad de frente y durmiendo tranquila !! Emocionada por todo lo que viene !!” View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio)

