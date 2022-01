Camila Cabello posa en un yate, luciendo sus curvas en minibikini de hilos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde hace dos meses (y tras concluir su relación con el cantante Shawn Mendes) Camila Cabello se ha dejado ver sola en sus publicaciones de Instagram, mas no por ello ha lucido menos sexy. La artista obtuvo más de dos millones de likes por unas fotografías en las que posa en un yate, presumiendo sus curvas en un minibikini de hilos. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “No publiqué fotos porque estaba viviendo la vida, pero estaba en la REPÚBLICA DOMINICANA”.

La bella cantante viajó a Montana para pasar los primeros días de 2022, dejándose ver montando a caballo y en un restaurante. Todo ello forma parte de un período de transición en su vida, antes de regresar a trabajar en sus nuevos proyectos.

Este año Camila Cabello lanzará un nuevo álbum, y así lo dio a conocer en el mensaje con el que complementó otra de las imágenes que la muestran durante sus vacaciones en República Dominicana: “Feliz año nuevo! No puedo esperar a darles mi/nuestro próximo álbum, Familia in 2022 🏄‍♀️”. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

