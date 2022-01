Celia Lora presume su escote con atrevido look de vaquera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Celia Lora no solo se ha convertido en una de las celebridades más polémicas de la televisión, pues gracias a los atrevidos destapes que realiza continuamente también ha incrementado su popularidad dentro de las redes sociales. Y fue precisamente con una serie de reveladoras imágenes como logró subir la temperatura de millones de fanáticos.

Las postales que fueron compartidas a través de su cuenta oficial de Instagram incendiaron nuevamente su galería fotográfica, pues en ellas dejó muy poco a la imaginación.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Y es que la modelo mexicana sacó a relucir sus voluptuosas curvas, esta vez dejando cautivados a más de 10 millones de seguidores, ante quienes se dejó ver con un atrevido conjunto de vaquera con el que presumió su delirante personalidad muy cerca de la cámara.

Vistiendo un short azul que combinó con top rosa de látex, chaleco y sombrero en el mismo tono, la playmate agregó un cinturón con el logo de Playboy enamorando a más de 110 mil usuarios que calificaron su primera publicación, en la que atrajo la mirada mostrando su pronunciado escote.

Acostada sobre una alfombra rosa, fue como la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ repitió la dosis de sensualidad para mostrar nuevamente la belleza de su curvilínea silueta, consiguiendo así otro importante número de reacciones y atrevidos piropos. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Pero si de presumir su figura con exóticos disfraces se trata, la hija del rockero Alex Lora sabe cómo conseguirlo, pues anteriormente también se había dejado ver utilizando un ajustado traje de látex en color verde, con el que abrió la parte de arriba para dejar a la vista uno de sus escotes más atrevidos. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Mientras que, utilizando únicamente una bata roja y un sombrero de capitán de barco, Celia Lora dejó con la boca abierta al mostrar sus curvas. Imagen en la que nuevamente utilizó el famoso logo del conejito para dejar claro que sigue perteneciendo al club de las modelos más espectaculares que no dudan en despojarse de la ropa. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

También te puede interesar:

–Celia Lora sube la temperatura posando con atrevida lencería de encaje rojo

–Celia Lora modela ajustado body transparente que expone sus curvas y algo más

–Celia Lora celebra Navidad y su cumpleaños con atrevida lencería de encajes transparentes color rojo