Hailey Bieber causa revuelo en redes con su sexy atuendo al estilo ‘Matrix’

Derrochando estilo y bajo la mirada de varios paparazzi, la modelo Hailey Bieber hizo una visita sorpresa a su esposo Justin Bieber mientras este se encontraba trabajando en un estudio de grabación, y fue su icónico look inspirado en ‘Matrix’ el que se convirtió en la estrella del show.

No es nada nuevo que la modelo de 25 años se robe la atención del público con sus atrevidos atuendos, pues desde sus inicios en el mundo de la moda ha demostrado que le gusta experimentar y mostrar su personalidad a través de su ropa.

Esta ocasión no fue la excepción, ya que enfundada en un pantalón negro, una camisa roja de satén abierta y un abrigo negro de cuero, conquistó los lentes de las cámaras de aquellos paparazzi que se encontraban a las afueras del estudio de grabación de su esposo.

De acuerdo a los internautas, el atuendo de la famosa hizo honor al reciente estreno de “Matrix: Resurrections”, pues los lentes de sol en color negro, peinado estilizado y abrigo largo de cuero que ella utilizó, son característicos de dicha historia.

Sin embargo, las referencias no acabaron allí, ya que unas horas después, la embajadora de marcas como “Dolce & Gabbana” y “Bare Minerals” volvió a ser captada por las cámaras. En esta ocasión utilizando un atuendo que también mostró similitudes con los vestuarios utilizados en Matrix. View this post on Instagram A post shared by SoulInspo (@__soulinspo__)

Para dicho outfit, Hailey optó por un total black look compuesto por un conjunto de sudadera y pants que complementó con un abrigo largo negro brilloso de vinipiel. View this post on Instagram A post shared by Hailey Bieber's Fan | Maria (@rarityhailey)

