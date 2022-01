Conoce la mansión a la que se mudarán Ricky Montaner y Stefi Roitman tras su luna de miel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ricky Montaner y Stefi Roitman, quienes contrajeron matrimonio el pasado fin de semana en Argentina y actualmente están de luna de miel, ya tendrían todo listo para mudarse a su primera casa como marido y mujer, la cual no sería otra que la imponente mansión que Ricardo Montaner posee en Miami, Florida.

La espectacular residencia, ubicada en la zona de Pine Tree Drive y cuyo valor rondaría los $11 millones de dólares, sería el sitio elegido por la parejita para dar su primer paso como esposos antes de buscar su hogar definitivo e independiente.

La casa, que data del año 1939, fue comprada por el intérprete de ‘Me va a Extrañar’, en el año 2001, tras desembolsar $2.1 millones de dólares.

El hogar de los Montaner cuenta con un total de ocho suites, por lo que goza del espacio más que suficiente para recibir a todos los miembros de la talentosa familia.

Cocina

La es abierta y muy amplia. Está equipada por una alacena de tono gris claro, con electrodomésticos de alta gama, con desayunador con espacio para tres personas, así como con una isla central para preparar los alimentos.



Comedor

Es tan amante de pasar tiempo en familia que Ricardo Montaner doto su comedor de una mesa rectangular de madera con espacio para 14 personas, al ser sumamente larga.

Sala

La casa es de tales dimensiones que no cuenta solo con una sala, sino que tiene por lo menos tres, las cuales son disfrutadas al máximo por la numerosa familia.

Una de las salas destaca por sus sofás cafés y por el tapiz tejido andino que decora una de sus paredes.

Otras de las salas está conformada por tres sofás de tono claro con capacidad para ocho personas, así como por una amplia mesa de centro de madera y un mueble más que también funciona para sentar a tres invitados más. View this post on Instagram A post shared by Ricardo Montaner (@montaner)

Ricardo Montaner también nos ha compartido aspectos de una tercera sala cuando se propuso a enseñarle a su nieto Alejandro a tocar diversos instrumentos musicales. View this post on Instagram A post shared by Ricardo Montaner (@montaner)

Sala de piano

Cerca de la tercera sala se encuentra un piano en el que varios miembros de la familia, como es el caso de Camilo, han aprovechado para tocarlo y deleitar al resto de los integrantes con una melodía. View this post on Instagram A post shared by C A M I L O (@camilo)

Recámara de Ricky Montaner

El dormitorio de Ricky Montaner y de Stefanía Roitman está conformado por una cama grande, por una cabecera-librero, por una televisión empotrada a la pared y por un enorme ventanal que nos regala una espectacular vista del jardín. View this post on Instagram A post shared by Mau y Ricky (@mauyricky)

Jardín

Además de la casa principal, la propiedad cuenta con otras pequeñas donde Ricardo Montaner montó su estudio, así como también tiene una piscina, un extenso jardín y un muelle con salida a un lago, donde todos los miembros de la familia acuden a relajarse, en especial el patriarca de los Montaner. View this post on Instagram A post shared by Ricardo Montaner (@montaner)

