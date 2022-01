En tanga y luciendo su retaguardia, Livia Brito muestra los cambios de su cuerpo en el último año

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Livia Brito comenzó el año con una actitud muy positiva, y ahora ha hecho uso de sus historias de Instagram para mostrar a sus fans los cambios que ha tenido su cuerpo gracias a sus rutinas de ejercicio y una buena dieta. En varias imágenes la actriz aparece usando una tanga de hilo, luciendo su retaguardia y abdomen, para dejar ver un cuerpo más tonificado en los últimos doce meses.

La estrella de la telenovela “La desalmada” (que con su capítulo final rompió récords de audiencia en Estados Unidos) también posó muy sexy en la playa, usando un bikini blanco y jugando en el mar. Su fama en esa red social aumentó tras protagonizar ese melodrama, y ahora ya cuenta con más de seis millones de seguidores. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otro clip Livia se mostró en el gimnasio, realizando sus rutinas en aparatos para tonificar brazos y hombros. Ella nunca olvida usar como complemento las fajas de su propia línea, que han sido un éxito de ventas entre sus fans. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes)

