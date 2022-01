Gaby Espino: “La autoestima se me fue al piso”, refiriéndose a su cuerpo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La espectacular venezolana Gaby Espino hizo un “Live” con su entrañable amigo Alejandro Chabán, en el que le hablaron a los seguidores de ambos sobre cómo puedes cumplir tus sueños y de qué manera se pueden visualizar los mismos. Pero, en la conversación de los famosos de casi 45 minutos, Gaby Espino hizo importantes confesiones sobre su cuerpo: “La autoestima se me fue al piso”, dijo en el algún momento la actriz y animadora.

“Visualizar con emoción. Tener el sueño presente y soñarlo…”, fue parte del consejo que dio Gaby Espino junto Alejandro Chabán sobre cómo hacer los sueños realidad a través de la fabricación de un Vision Board, mismo que muchos llaman también “El mapa del tesoro”. Sin embargo, en un momento de la conversación, Gaby Espino habló de su cuerpo y de cómo se llegó a sentir en un momento determinado asegurando que su autoestima se vio afectada por culpa de cómo lucía con su cuerpo.

“Estaba saludable con unas cuantas libras de más. Sí, estaba estaba con Yes You Can… Rebajaba para el proyecto, terminaba y me lo comía todo de nuevo… volvía, retomaba… No había cambiado mi estilo de vida… Yo no me sentía bien a nivel de salud. Tengo dos hijos y había un momento que no quería patinar, montar bicicleta con ellos, etc. Me he sentido insegura, soy muy segura, pero el estar expuesta en el medio artístico y estar en el escrutinio público y con las redes sociales… Pues sí caí en inseguridades. De repente, el autoestima se fue al piso..”, dijo Gaby Espino sobre su cuerpo y dejó sin palabras a muchos. La mayoría de las personas no dudarían en creer que es una de las mujeres más bellas del mundo al solo verla.

La buena noticia es que Gaby Espino pudo, como ella lo dijo: “Regalarme un tiempo y analizar si los proyectos que hago, que me aportan, que me gustan y que me llenan”, lo mismo hizo con su salud. Durante la pandemia, Gaby Espino, admitió que tomó el control de su alimentación y lo volvió un estilo de vida. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

Recordemos que Alejandro Chabán tiene todo un imperio de suplementos para la pérdida de peso y para mantener un estilo de vida saludable. El también famoso ya cuenta con miles de testimonios alrededor del mundo, que confirman que su marca “Yes, You Can” es realmente maravillosa y sobre todo efectiva. Así que, Gaby Espino, no se quedó atrás y habló de todo lo que ha sucedido en su vida respecto a su cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

Para muchos, Gaby Espino siempre ha sido una mujer que roza la perfección a nivel físico y, el abrir su corazón de una manera honesta, sin duda hace que sus fans se derritan de amor y orgullo por la espectacular venezolana. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

