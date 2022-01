Sin ropa interior, Carmen Villalobos presume su figura en un elegante vestido azul

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carmen Villalobos ha sorprendido a sus más de 18 millones de seguidores en Instagram publicando unas fotos en las que posa muy sexy, usando botas altas y un elegante vestido azul cuyo pronunciado escote dejó ver que no llevaba ropa interior. Las imágenes llevan ya más de 263,000 likes.

Para comenzar el año, la bella actriz colombiana decidió compartir con sus fans fotos y videos en los que aparece con su cabello rubio, pero ahora decidió cambiar de look y volver a lucir su melena castaña; además, anunció una nueva fase en su carrera: “Se viene una gran etapa en mi vida y no puedo estar más feliz y agradecida 😍💫🙌🏼💃🏻 Siempre de la mano de Dios 🙏🏼 Besitos 💋💋💋💋💋”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Carmen continúa promocionando el reality show “Escuela imparables”, en el que funge como conductora y que tiene como objetivo apoyar a las ganadoras en su proyecto como emprendedoras. En un clip que publicó en Instagram ella lució su escultural figura al posar en el estudio donde se graba el programa. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

También te puede interesar:

-Carmen Villalobos luce su espectacular figura en un ajustado body azul

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-Carmen Villalobos toma el sol usando un microbikini rosa con tanga de hilo