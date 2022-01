Así es la casa que Pamela Silva, presentadora de ‘Primer Impacto’, comparte con su bebé

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La presentadora peruana Pamela Silva, de 40 años y quien forma parte del equipo de ‘Primer Impacto’, conquistó en horas recientes las redes sociales con una serie de imágenes que muestran a Ford, su bebé, en compañía de quien sería su padre, cuya identidad ha permanecido en el anonimato y al parecer así seguirá.

Así como nos enamoró con esa sesión fotográfica, la nacida en Lima también lo ha hecho con una serie de postales que muestran el desarrollo y evolución de su pequeño hijo, con lo que nos ha permitido, de paso, explorar algunos rincones de su linda casa en Florida.

Comedor

Su comedor, que también ha utilizado como oficina, cuenta con una mesa alargada de madera y con ocho sillas de diseño muy original.

Sala

Su sala, que llama la atención por su chimenea y por su alfombra, está conformada por diversos sofás de tono pistache, por cojines grises y por su respectiva mesa de centro. View this post on Instagram A post shared by Pamela Silva (@pamelasilva)

Esa habitación fue la que eligió Pamela para poner su tradicional Árbol de Navidad. View this post on Instagram A post shared by Pamela Silva (@pamelasilva)

Set de grabación

La pandemia por el covid-19 llevó a la sudamericana a buscar un huequito en su hogar para habilitar un set de grabación, lo que la llevó a transformar su sala de televisión y la sala de juegos de su retoño.

Ahí colocó una silla de director, una mesita alta para su ordenador y en su pantalla de televisión proyectó el logo de ‘Primer Impacto’, dejando todo más que listo para sus enlaces desde casa.

Recámara de Ford

El rey de la casa goza de su propia habitación, la cual llama la atención por sus tonos neutros, ya que su cuna, otros muebles y las paredes son de color blanco. View this post on Instagram A post shared by Pamela Silva (@pamelasilva)

