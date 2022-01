Niurka Marcos recuerda cómo vivió su separación con Juan Osorio: “Me hizo conocer el odio”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Uno de los romances más conocidos en el mundo del espectáculo en México fue el conformado por Niurka Marcos y Juan Osorio, por lo que cuando anunciaron su separación en los años 2000, el mundo entero se conmocionó. Ahora, 22 años después del hecho, la vedette habló por primera vez sobre cómo vivió el duelo de su rompimiento con el productor.

En entrevista con el programa SNSerio, la cubana recordó la tormenta que vivió junto a su ex pareja mucho antes de que llegara la calma y se volvieran los grandes amigos que son el día de hoy.

Dentro de su reflexión, Niurka afirmó que si bien Juan Osorio le regaló varios momentos increíbles y la oportunidad de desarrollar su carrera en México, también le enseñó “la otra cara de la moneda”.

“Me enseñó lo malo y después me hizo aprender lo bueno y eso se lo tengo que agradecer (…) Cuando yo llegue a la vida de Juan él fue mi mentor, después se convirtió en mi peor enemigo. Me hizo conocer las dos caras de la vida que es el coraje, el odio, la impotencia y la vulnerabilidad, la angustia, el miedo“, detalló.

Si bien esta disputa duró varios años, Marcos indicó que por el bien de su hijo (Emilio Osorio) decidieron mantener una relación cordial que finalmente se transformó en la amistad que tienen hasta el sol de hoy. No obstante, aseguró que ya no es la “muchachita dócil” que alguna vez fue. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial) View this post on Instagram A post shared by Juan Osorio (@juanosorio.oficial)

Durante dicha charla, la pregunta del millón fue si Juan Osorio había sido el gran amor de su vida, a lo que Niurka Marcos respondió: “No estuve enamorada, lo quise mucho, lo adoré y lo cobijé, fue mi labor sacarlo adelante y agradecerle que me puso en el escenario. No tienes que estar enamorado para valorar a un ser humano, cobijarlo, admirarlo y respetarlo”, señaló.

Para finalizar, la protagonista de “Aventurera” agradeció que a pesar de las diferencias que mantuvieron durante su separación, el productor no tomó represalias en el ámbito profesional: “No me trunco la carrera, mi talento es mío porque escenario sin talento no es nada”.

