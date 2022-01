Sandra Echeverría presume espectacular abdomen plano con diminuto bikini rosado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz Sandra Echeverría volvió a encender las redes sociales, en donde dio la bienvenida al fin de semana luciendo su espectacular silueta con un atrevido traje de baño de dos piezas con el que presumió su deslumbrante belleza.

Fue exactamente a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la protagonista de ‘La Usurpadora’ consintió la pupila de sus admiradores publicando una atrevida fotografía en la que dejó al descubierto su abdomen plano, todo esto mientras viste un diminuto bikini rosado.

La acalorada selfie fue acompañada con la frase: “Es viernes y el cuerpo lo sabe, lo intuye, lo canta y lo baila“, provocando así la admiración de sus fanáticos con más de 126 mil reacciones en forma de corazón.

En pocas horas la imagen se convirtió en una de las más comentadas, generando más de mil mensajes en los que los usuarios de esta red social le hicieron saber que luce perfecta a sus 37 años.

“Guapura“, “Hermosa“, “Siempre bella“, “Absolutamente hermosa“, “Perfecta“, “Bella y natural auténtica“, “Te ves muy linda“, “Lo más hermoso que han visto mis ojos hoy“, “Diosa“, “Que mujer tan más guapa“, fueron solo algunos mensajes que recibió la también cantante.

Recordemos que la última vez que decidió exponer su silueta de esta manera fue en julio de 2021, cuando apareció posando frente a un balcón de cristal luciendo un impresionante abdomen plano mientras viste un bikini de colores, en el que provocó la admiración de cientos de fanáticos. View this post on Instagram A post shared by Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial)

Con este mismo traje de baño la estrella de televisión repitió la dosis de sensualidad y belleza, solo que en esta ocasión decidió posar sentada para presumir nuevamente su estilizada silueta, imagen que se convirtió en una de las más comentadas dentro de su galería fotográfica. View this post on Instagram A post shared by Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial)

