Cuánto dinero tiene Raúl de Molina, ¿es cierto que es millonario?

Cuando pensamos en famosos cubanos, muchas veces ya nos adelantamos sabiendo que detrás de ellos hay una dura historia de superación y trabajo arduo. Para nadie es un secreto que el régimen Castrista, que ha dominado la isla de Cuba durante casi 59 años, hizo que muchos huyeran en situaciones precarias. Es el caso de muchos famosos, pero no el de Raúl de Molina. En la actualidad, las publicaciones en las redes sociales de una de las caras de principales de el programa de entretenimiento de Univision, El Gordo y La Flaca, y los lujosos viajes que realiza, aunados al buen vivir que caracteriza su vida ha hecho que muchos se pregunten cuánto dinero tiene Raúl de Molina y si es cierto que es millonario.

Lo primero que se debe tomar en cuenta es que Raúl de Molina emigró de Cuba a España y de ahí fue que llegó a Miami. Tuvo una muy buena educación de la mano de su madre y además comenzó muy joven en la industria del entretenimiento. Este año celebra 24 años en El Gordo y La Flaca junto a su gran amiga y compañera también cubana, Lili Estefan. Pero estos años no son los únicos que tiene Raúl de Molina trabajando. Anteriormente se desempeñó como fotógrafo destacándose como uno de los mejores. Actualmente y según el sitio Celebrity Net Worth, Raúl de Molina tiene $50 millones de dólares como fortuna y percibe un salario anual de $15 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Ustedes se preguntarán: “¿Cómo es posible si hace poco les revelamos que el periodista Raúl de Molina y su compañera Lili Estefan ganarían un salario $63 mil dólares mensuales?”. Pues simple, Raúl de Molina también es accionista de Univision, ha publicado dos libros, es animador de innumerables eventos especiales que realiza la cadena. También realiza cada tanto algún comercial y no dudamos que haya invertido su dinero en algún que otro negocio y en propiedades, lo que quedaría por fuera del conteo de activos del presentador de televisión. Esto sin mencionar que, aún sin quererlo, Raúl de Molina al igual que muchos otros famosos, debe monetizar de muy buena manera en las redes sociales.

Lo cierto es que, una fortuna de $50 millones de dólares sí hace a Raúl de Molina uno de los artistas hispanos más millonarios dentro de la televisión latina. Mismo título que tiene el conductor más que merecido por el arduo trabajo que ha dedicado al entretenimiento hispano y la televisión en español dentro de los Estados Unidos. Junto a Lili Estefan y a la producción del show de El Gordo y La Flaca llegaron a convertirse en el programa número 1 preferido por los latinos en el sur de la Florida y, al poco tiempo, en todos los Estados Unidos.

Hace poco les mencionamos si definitivamente el año pasado sería el último para Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca y, aunque todo indicaba que así era, este año “El Gordo” comenzó en Enero no solo en el show de Univision sino que hizo una magnífica transmisión del fin del 2021 desde Nueva York. Aún así, el verlo disfrutar de los placeres de la vida, sobre todo de su afición a los viajes y a la gastronomía hace que no sea muy jalado por los cabellos pensar que, quizás Raúl de Molina se viene planteando un posible retiro o un cambio dentro del trabajo y la fuente que venía cubriendo como lo es el entretenimiento. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Al igual que Don Francisco, una trabajador incansable como lo es Raúl de Molina, sería difícil verlo del todo alejado que lo que más le apasiona: el periodismo y los medios de comunicación. Quizás haga una combinación de esto sumando sus grandiosas experiencias por el mundo. De seguro, sus fanáticos amarían verlo en una faceta distinta y de hecho, se lo han pedido a gritos en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram cada vez que comparte alguna de sus travesías. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

