Gaby Espino derrocha sensualidad en bikini desde un yate y junto a su apuesto novio

En medio de la ola de rumores por las críticas a su novio Miguel Mewad, la espectacular Gaby Espino no solo vuelve a derrochar sensualidad vistiendo un llamativo bikini amarillo desde un yate junto a su amor, sino que además presume también de la seguridad y buen rollo que la ha caracterizado en los últimos años.

Desde hace un tiempo, la flaca más espectacular de la televisión hispana, Gaby Espino, se ha dejado ver feliz, serena y con un cuidado a su cuerpo de una manera muy dedicada. A pesar de Gaby ser objeto de fuertes señalamientos por su delgada figura, la venezolana ha asegurado que está como le encanta a ella a estar. De hecho, durante el fin de semana presumió su cuerpazo con un bikini muy sensual desde un yate, mientras navegaba para ver caer la tarde al lado del hombre que le robó el corazón. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino RD 🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴 (@gabyespinord15)

Recientemente, Gaby Espino hizo un “Live” en su cuenta de Instagram al lado de su amigo Alejandro Chabán. La idea era enseñarle a todos sus seguidores como hacer un “Vision Board”, que es lo que muchos llaman “El mapa del Tesoro”. Ahí las personas plasman en ideas los sueños que tienen y las metas que quieren alcanzar. En la transmisión, Gaby Espino le reveló al ex animador de Despierta América que: “Llegó a tener el autoestima por le piso“, al ver que se había descuidado, pero sobre al darse cuenta que no tenía energía suficiente para hacer muchas actividades con sus hijos. De inmediato, Gaby puso manos a las obra y contó a sus fans cómo logró recuperar su cuerpazo, volver a lucirse en bikini y tener metas más claras. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

Desde que la venezolana hizo estos pequeños cambios, no ha dejado de presumir su figura en ropa deportiva practicando pilates, en microbikinis de hilos y arrasando miradas en cada alfombra roja que pisa. Sin duda, una Gaby Espino es de unas las latinas más hermosas del entretenimiento hispano. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

