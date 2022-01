La Chiquibaby dijo que batalla contra el Bótox

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde que la conductora de Telemundo, la Chiquibaby, dio a luz a su hijita Capri Blue nada ha vuelto a ser igual para una de las estrellas de Hoy Día sino mucho mejor. Apenas a días de haber tenido un duelo de piernas con Adamari López, La espectacular mexicana publicó un video en Instagram en el que dice que está batallando contra el Bótox.

Por medio de un video muy divertido, Stephanie Himonidis, hace caras y diferentes muecas frente a la cámara de su celular al tiempo que utiliza un efecto de sonido de disparos y dice: “Bueno días. Aquí batallando con el Bótox. Feliz“. Esto lo dijo la Chiquibaby a manera de broma, pues es muy conocido que la toxina botulínica o como una de sus marcas lo indica, Bótox, hace que los músculos se congelen y no se muevan. Así que, para que la conductora de Telemundo pudiese hacer estas caras, debía hacer un ligero esfuerzo. View this post on Instagram A post shared by STEPHANIE HIMONIDIS 🇲🇽 🧿 (@chiquibabyla)

Con esto, la Chiquibaby prácticamente deja claro que ella hace uso del Bótox, como es común en casi el 90 por ciento de los famosos que trabajan en televisión. Aun así, a sus 41 años, los fans de la mexicana sentenciaron hace tiempo que su belleza es insuperable y que ni en sueños aparenta los años de vida que tiene. View this post on Instagram A post shared by STEPHANIE HIMONIDIS 🇲🇽 🧿 (@chiquibabyla)

Justo hace pocos sorprendió a todos al aparecer a pocos meses de haber dado a luz con un vestido de encaje blanco en el set de Hoy Día. Esto dejó a más de uno con la quijada en el suelo porque de plano no parece que hubiese tenido una bebé hace nada. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

No hay duda que la Chiquibaby es el mejor ejemplo de la mujer latina moderna. Es capaz de ser mamá, tener un programa de televisión, uno de radio, un podcast, hacer publicidad a productos, además de ser esposa y tener el mejor ánimo posible y aún así vesre estupenda. ¡El sueño de muchas! Por eso es que el público cada día le sigue y le ha dado el lugar que hoy ocupa en la industria hispana. View this post on Instagram A post shared by STEPHANIE HIMONIDIS 🇲🇽 🧿 (@chiquibabyla)

