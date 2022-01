Rashel Díaz y Ximena Duque comienzan nuevo proyecto de la mano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tanto Rashel Díaz, quien tiene casi dos años fuera de las pantallas de Telemundo, como la actriz Ximena Duque, a quien su última bebé la dejó con ánimos de cambiar un poco han decido emprender un proyecto juntas. Tal como lo han dejado saber a través de algunas historias y publicaciones en las redes sociales, ambas famosas se han comprometido en un proyecto que las está llevando a unirse en un ámbito muy personal.

Ximena Duque y Rashel Díaz se le alejaron de las pantallas de televisión, pero no de las redes sociales. En ellas han dejado ver sus diferentes emprendimientos sobre todo en el ámbito de las ventas. Además, se han destacado como motivadoras en distintas áreas. Esto ha hecho que sus redes sociales crezcan y, en vez de haber quedado al olvido de sus antiguos fans, por el contrario ahora son más los que conocen y se unen a estas bellas mujeres para crecer en el ámbito personal y profesional. Por eso, este par de mujeres latinas han decido arrancar un proyecto personal y físico juntas. View this post on Instagram A post shared by People en Español (@peopleenespanol)

La revista People en Español dijo que fue Rashel Díaz la que convenció a Ximena Duque de iniciar unos entrenamientos de alto impacto que, en su mayoría, son parte de ejercicios funcionales. Ya sabemos que siempre han sido los preferidos de Rashel Díaz. Mismos que han hecho que la cubana luzca sencillamente espectacular a sus 48 años. View this post on Instagram A post shared by rasheldiaz (@rasheldiaz)

Si estas mujeres ya son poderosas por separadas, solas seguramente motiven a muchos más a llevar la vida saludable que tanto Rashel Díaz como Ximena Duque viven y que las hecho unas mujeres sin duda muchos más felices y empoderadas. Sin duda son un digno ejemplo a seguir. View this post on Instagram A post shared by Ximena Duque-Adkins (@ximenaduque)

Sigue leyendo:

Rashel Díaz revela su nueva delgada figura y cuenta como le hizo para bajar ¡20 lbs!

Rashel Díaz subió la temperatura exhibiendo sus curvas en bikini negro

Ximena Duque celebra así que ‘volvió a nacer’