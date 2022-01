Rihanna modela sexy lencería, usando medias de red y un body de encaje con aberturas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rihanna no descuida para nada su faceta de empresaria, y a través de su cuenta de Instagram ha causado sensación con su más reciente post, una serie de fotografías que la muestran luciendo su escultural figura al modelar un ajustado body de encaje, con listones y aberturas que dejaron ver sus tatuajes. Todo fue para promocionar la colección que tiene preparada en su firma Savage x Fenty para el día de San Valentín.

Hace dos semanas la artista originaria de Barbados cautivó a sus fans con imágenes y un video en el que aparece usando un conjunto de color morado, generando millones de likes. El mensaje que escribió como complemento del clip fue “nuevo año, misma salvaje”. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri) View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri) View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Rihanna también se tomó un descanso antes de salir a ver a su novio A$AP Rocky, compartiendo unas selfies que la muestran usando una bomber jacket y jeans desgarrados. La cantante por fin podría lanzar este año su esperado nuevo álbum, aunque no ha querido dar muchos detalles, pues no le gusta estar presionada en sus trabajos musicales. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

