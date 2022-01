Escorpio como ex pareja: cómo son

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los signos del zodiaco lucen sus mejores cualidades cuando están enamorados, pero su comportamiento cambia drásticamente si son víctimas de una decepción amorosa. Escorpio tiene la fama de ser apasionado en las relaciones, se entrega por completo, por lo que cuando su confianza es traicionada tiende a convertirse en un ex de pesadilla.

Escorpio es un signo de agua gobernado por Plutón, lo que significa que su personalidad es emocional, apasionada, intuitiva, misteriosa, pero con un lado autodestructivo. También es cogobernado por Marte, combinación ardiente que refleja su estilo del “todo o nada” en cualquier aspecto de su vida, incluido el amor.

De acuerdo con Horoscope.com, los nacidos del 23 de octubre al 22 de noviembre aman con pasión y son idealistas, por lo que suelen ser románticos. “Nunca hace nada a medias y cree que el verdadero amor viene con las verdaderas peleas” describió el sitio especializado en astrología.

La seducción es parte de su naturaleza misteriosa. Al comienzo puede hacerse el difícil porque le cuesta enormidades confiar en las personas, sin embargo, eso no significa que no tome la iniciativa. Sabe persuadir y conseguir lo que quiere, pero cuando está en una relación camina con cautela porque es desconfiado. Lee bien las señales y si es traicionado su ex sufrirá con el veneno de su aguijón.

¿Cómo es Escorpio tras una ruptura amorosa?

Las rupturas no son fáciles para el apasionado Escorpio, les resulta complicado soltar y dar vuelta a la página. Según Allure.com “ya sea que un Escorpio inicie o no, siempre se sienten abandonados después de una ruptura. No se trata de si la relación era saludable (pueden reconocer plenamente cuándo una dinámica ya no funciona): las rupturas desencadenan problemas de control característicos de Escorpio”.

Esto se debe a que son profundamente sensibles y se obsesionan cuando las cosas no funcionan como lo planeaban. Si bien pueden lucir tranquilos y serenos, por dentro hay un volcán de emociones que hará erupción en cualquier momento.

¿Qué tipo de ex pareja es Escorpio?

La personalidad de Escorpio no es fácil de olvidar, para bien o para mal. De acuerdo con HoroscopoNegro.com la relación con este signo es dulce o amarga y como ex hará todo lo posible por hacerle saber a los demás que continúa con su vida.

Cuando se rompe la relación en buenos términos, Escorpio podría sorprenderte. Según dice StyleCaster.com “después de un tiempo será agradable estar con alguien quien puede hablar directamente sobre sus intenciones y sentimientos” esto ocurre porque ellos saben cuando hubo una conexión sexual más allá de lo emocional.

Sin embargo, si las cosas salieron mal sale a relucir el ex más frío y vengativo del zodiaco. De acuerdo con Cosmopolitan, se toman el tiempo para planificar su venganza y si su ex logra escapar de su ira, cortará cualquier forma de comunicación. “Es como si nunca hubieras existido” señaló.

No obstante, Escorpio es un signo sabio que con el paso del tiempo y las experiencias reconoce que no todas las personas son para él.

