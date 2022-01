Karol G usa mini vestido que apenas le cubre la “colita” y llega agarrada de mano con su mejor amigo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si creían que Karol G es de las famosas que cambia un novio por otro, se equivoca. El Makinón de Karol G ha dejado claro muchas veces que no necesita una pareja a su lado para sentirse segura y empoderada y mejor aún, el valor que le da a la amistad es supremo. Por eso, la reguetonera se apareció en un partido de basketball en la ciudad de Los Ángeles acompañada por su mejor amigo Daiky Gamboa, a quien ya hemos conocido a través de las redes sociales. Pero también llegó usando un mini vestido negro que apenas le cubrió la “colita”, botas altas negras de cuero y uñotas largas y rojas.

Mientras Anuel AA sigue presumiendo la retaguardia de su novia Yailin La Más Viral en redes sociales, Karol G se va a ver partidos de basketball en la ciudad de Los Ángeles y llega sonriente agarrada de la mano de su mejor amigo. Además, con un vestido super cortito que apenas alcanzaba a cubrirle “la colita” presumiendo así la buena figura que goza la popular reguetonera. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Días antes, Karol G bailó con un microbikini banco en una bañera precisamente con este mejor amigo. Ya hemos visto a Daiky Gamboa a su lado en los momentos más importantes de la cantante colombiana. De hecho, no es difícil asegurar que el mismo ha sido un gran apoyo desde que “La Bichota” se separó de Anuel AA por una supuesta una infidelidad. Ahora Anuel AA y Karol G han pasado la página y él ya anda con la cantante de trap o eso son los rumores que corren en las industria del género urbano. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Mientras Karol G sigue bailando, presumiendo sus tangas desde la cama o haciendo gala de su buena figura vistiendo bikinis, además de descansar después de haber concluído una exitosa gira con su Bichota Tour 2021. Este año la cantante arranca con buen pie, pues Karol G se presentará en el Festival Coachella 2022 en California. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

