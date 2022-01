María León se pone de cabeza al hacer pole dance en el escenario

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Durante casi dos años María León tuvo que posponer el concierto que marcaba su regreso a los escenarios debido a la pandemia de coronavirus. El 15 de enero por fin pudo llevarlo a cabo en el Teatro Metropólitan, y ahora compartió en su cuenta de Instagram fotos y videos en los que aparece en varios momentos del show, destacando su baile de pole dance, en el que se puso de cabeza luciendo su tonificada figura.

La ocasión también dio pie para que la cantante mexicana presumiera su cuerpo usando distintos atuendos, como un body dorado y otro con pedrería, en imágenes que encantaron a sus más de dos millones de seguidores en esa red social. View this post on Instagram A post shared by María León (@sargentoleon)

Como propósito de este año María comenzó a tomar clases de batería, y su interés es llegar a dominar el instrumento. En su concierto dejó ver sus adelantos (provocando una ovación del público), pero también compartió un video en el que aparece ensayando: “La primera semana de clases: hartos ejercicios con metrónomo y aprender a seguir el click e improvisar sin salirme de tiempo… no logrado pero bien intentado☺️😅”. View this post on Instagram A post shared by María León (@sargentoleon)

También te puede interesar:

-María León luce su retaguardia en bikini al ducharse en cámara lenta

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-Gloria Trevi deja ver su microtanga al bailar muy sexy junto a María León