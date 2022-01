Conoce por dentro ‘Villa BJV’, la imponente mansión que Gianluca Vacchi presume en Miami

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El influencer italiano Gianluca Vacchi, de 54 años, suele compartir, por medio de sus redes sociales, diversas imágenes de su vida llena de lujos y excentricidades, tal y como sucede con algunos de sus más recientes videos, con los que nos ha permitido conocer a detalle ‘Villa BJV’, la imponente mansión que posee en la ciudad de Miami, en Florida.

La residencia, por la que pagó $24.5 millones de dólares, cuenta con una extensión de 12,700 pies cuadrados, con siete recámaras y con 10 baños, por lo que goza del espacio más que suficiente para él; para su pareja, Sharon Fonseca, y para la pequeña Blu Jerusalema.

Vestíbulo

El vestíbulo es uno de los sitios preferidos de la modelo venezolana para sacarse fotos y así lo demuestra con las poses que ha realizado desde los escalones de la escalera que conecta con el segundo piso.

Comedor

El comedor, el cual mostraron durante su más reciente cena de Thanksgiving, está conformado por una mesa rectangular en tonos dorados con espacio para 12 sillas de color blanco, así como por dos lámparas de diseño muy original y por grandes entanales que obsequian a los comensales unas hermosas vistas del exterior. View this post on Instagram A post shared by Sharon Fonseca (@sharfonseca)

Sala principal

Su sala, la cual nos presumieron en un video que los muestra bailando al ritmo de ‘Danza Kuduro’, está compuesta por sofás en tono gris y por taburetes en distintos tonos de azules. View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

La sala es completada por un enorme y muy lujoso candelabro que ilumina toda la habitación con la elegancia que caracteriza a este bailarín europeo. View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Sala de estar

La sala de estar, que es donde Gianluca suele hacer sus videos, está conformada por dos sofás individuales, por una chimenea y por una obra de arte. View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Esa habitación no solo la utiliza para descansar, sino que también para hacer ejercicio, a pesar de contar con su propia sala fitness en otro rinconcito. View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Sala de música

La sala de música no podía faltar en la casa del también DJ, quien en sus ratos libres ama poner a prueba su habilidad para mezclar música y vaya que sabe cómo hacerlo. View this post on Instagram A post shared by Sharon Fonseca (@sharfonseca)

Vestidor

Sharon Fonseca también es amante de los flashes y así lo presumió en una sesión fotográfica que tuvo al interior de su vestidor, el cual no solo destaca por su tamaño y su distribución, sino que también por su orden. View this post on Instagram A post shared by Sharon Fonseca (@sharfonseca)

Piscina

Al igual nos han presumido su piscina infinita rodeada de palmeras y su bañera exterior, donde todos los días Vacchi se sumerge en agua helada como parte de su terapia de rejuvenecimiento. View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Lago

La residencia, que recibió su nombre en honor a la integrante más pequeña de la familia, se sitúa en un lote de 0.69 acres, por lo que goza de muy lindas amenidades y de salida al Sunset Lake, un sitio que es el favorito para las fotografías familiares. View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Además de las habitaciones que ellos mismos nos han mostrado, su residencia también goza de cava de vinos, ascensor, roof garden, terraza, entre otras.

Para ver más imágenes del ya no tan nuevo nidito de amor de Gianluca Vacchi, da clic aquí.

