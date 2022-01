Hermano de Gael García, José Emilio García, asegura que trataron de abusarlo sexualmente en un centro de rehabilitación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

José Emilio García es el hermano del actor mexicano Gael García Bernal y el mismo ha usado sus redes sociales para informar que ha dejado la rehabilitación y asegura haber vivido un infierno en el centro de cuidado. Incluso afirmó que trataron de abusarlo sexualmente en este lugar.

El padre de Gael García Bernal, José Ángel García tuvo a Emilio José después de haberse separado de su primera esposa. Poco se ha sabido de este hermano. Pero ahora salta a la luz pública por las polémicas declaraciones que dio al dejar la rehabilitación. El joven asegura que llegó a temer por su vida y que recibió un trato terrible en el centro de cuidado, donde hasta intentaron llevarlo a la fuerza y abusar sexualmente de él. View this post on Instagram A post shared by José Emilio García (@joseemiliogarcia)

Justo cuando su padre cumple un año de su muerte y cuando su la mamá de este hermano de Gael García Bernal se encuentra en un centro psiquiátrico, José Emilio ha publicado unas duras declaraciones sobre su estadía en la clínica de rehabilitación: “Para resumir, me tuvieron que llevar a una clínica por depresión y consumo de sustancias y alcohol. Y todo esto en la semana que mi papá cumple un año de fallecer. Estuve ahí todo diciembre. Mientras a mi mamá la volvieron a internar en un hospital psiquiátrico. Me quisieron violar varias veces, había narcos ahí, nos levantaban a las 5 de la mañana. No entiendo cómo pude aguantar tantos insultos, golpes y humillaciones en ese lugar”, asegura José Emilio. View this post on Instagram A post shared by José Emilio García (@joseemiliogarcia)

“En casi toda mi vida he perdido, me quisieron violar, me tocó compartir cama con alguien de 20 años que ya tenía 180 muertes… Cada 3 ó 4 días nos bañábamos en tres minutos con agua fría. La neta, de todo lo que viví ahí no vuelvo a hacer nada malo en mi vida”, agregó José Emilio García. El mismo está pidiendo ayuda a su hermano y a demás familiares desde un lugar donde está seguro, según indica la revista TV Notas. View this post on Instagram A post shared by ICONOS Magazine (@iconosmag)

Por su parte, ni Gael García Bernal, ni sus otros hermanos Tamara y el actor de La Casa de las Flores, Darío Yazbek se habían pronunciado al respecto al cierre de esta nota. View this post on Instagram A post shared by José Emilio García (@joseemiliogarcia)

