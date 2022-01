Celia Lora muestra sus exuberantes curvas con body de encaje negro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque ha confesado en diversas ocasiones que prefiere compartir imágenes con el mínimo de ropa y completamente libres de censura, Celia Lora se ha tenido que medir en las publicaciones que realiza a través de sus redes sociales oficiales para evitar los castigos. A pesar de ello, ha sabido causar revuelo con sus atrevidas fotografías en las que deja muy poco a la imaginación, para muestra las atrevidas instantáneas en las que apareció con un body de encaje y transparencias que dejó a más de uno con la boca abierta.

En las recientes imágenes que publicó dentro de su cuenta oficial de Instagram, la modelo mexicana se dejó ver posando con una sensual prenda de lencería de encajes y transparencias, con la que sus voluptuosas curvas quedaron expuestas.

Pero en esta ocasión Celia no apareció sola, ya que se hizo acompañar por otra voluptuosa modelo de nombre Verónica Flores, con quien atrajo las miradas de casi 350 mil seguidores que les otorgaron un corazón rojo.

Como era de esperarse, la modelo mexicana y su atrevida acompañante terminaron por causar revuelo al exponer en más de una ocasión su anatomía con esta sugerente prenda, con la que ganó la aprobación de casi 80 mil usuarios. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

La conejita de Playboy, quien también causó polémica con su breve participación en ‘La Casa de los Famosos’ enloqueció a sus admiradores y reventó los termómetros gracias a su sensualidad que fue expuesta con un sexy conjunto de lencería en color negro. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

La reveladora colección de candentes instantáneas se ha convertido en una de las más visitadas, y es que, utilizando otro conjunto de prendas íntimas en tono rosado y con algunos detalles de plumas, obtuvo la aprobación de miles de fanáticos quienes cayeron rendidos ante la belleza que fue expuesta desde la cama y con explosivas poses de rodillas. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora) View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Para consentir la pupila de sus más exigentes admiradores, esta no fue la única postal que mostró la hija del rockero Alex Lora, ya que también se lució con el mismo conjunto desde otros escenarios que desataron todo tipo de halagos y hasta propuestas de todo tipo. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora) View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

