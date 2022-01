‘Despierta América’: Mira las emotivas palabras de los presentadores a Maity Interiano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Como te contamos en diciembre en exclusiva, Maity Interiano dejó ‘Despierta América’ para dar un nuevo paso en su carrera: ser la presentadora del noticiero de fin de semana, y este viernes le tocó despedirse de quienes fueron sus compañeros en los últimos 10 años.

Por supuesto hubo todo tipo de momentos, sorpresas y emociones, y cada uno de los presentadores, quienes fueron como su familia por 10 años, se volcaron a las redes sociales para desearle no solo mucha suerte, sino también unas emotivas palabras.

A continuación te compartiremos qué le dijeron a Maity cada uno de los que hoy la ven caminar hacia otra oportunidad:

-KARLA MARTÍNEZ:

“Querida @maityinteriano Ha sido un placer trabajar contigo, verte crecer y luchar por tu metas! Eres un gran ejemplo de que los sueños se cumplen! Éxito en esta nueva etapa que empiezas. Estoy segura que te entregarás y la aprovecharás al máximo como en todas las oportunidades que has tenido en tu vida. Te quiero mucho y estoy muy orgullosa de decir que trabajé con la ahora co-presentadora del noticiero Univisión fin de semana! A brillar Maituch!!!”.

-FRANCISCA LACHAPEL:

“Y con ustedes la nueva Co-Presentadora del noticiero fin de semana de @univision 👏🏽🙏🏽 El tiempo de Dios es Perfecto. Me siento tan feliz por ti. Que alegría verte crecer, verte triunfar, verte cumplir uno te tus sueños. Te mereces todo lo lindo que te esta pasando y este es solo el principio. Sigue trabajando y entregándote a tu trabajo de la manera que lo haces. Das ese gran salto y todos lo que te queremos lo celebramos contigo @maityinteriano Este fin de semana estoy lista para verte brillar 💖❤️🎉”.

-RAÚL GONZÁLEZ:

“Mi princesa hondureña”. Así la llamé desde el primer momento en que entró a formar parte del gran equipo de @despiertaamerica Han sido 10 años de entrega, de lucha y de mucho sacrificio que hoy se refleja en un sueño hecho realidad. Te deseo lo mejor, porque te lo mereces, porque sé que esto es lo que quieres, porque naciste con la pasión por el periodismo en las venas. Lo mejor del mundo mi Maity. Dios te bendiga hoy y siempre. Desde mañana serás la presentadora oficial del noticiero Univisión fin de semana. Qué orgullo”. View this post on Instagram A post shared by Raúl TV González (@raultvgonzalez)

-JESSICA RODRÍGUEZ:

“Felicidades @maityinteriano!! Mañana estaremos todos conectados al noticiero de Univisión! Eres un ejemplo a seguir“. View this post on Instagram A post shared by JESSICA RODRIGUEZ (@jessivaleri)

-CHEF YISUS DÍAZ:

“Aquí vamos a extrañar tu profesionalismo, tu buena actitud, tu disposición. Yo voy a extrañar tu calidez humana, tu amistad sincera, tu consejo valioso y muchas cosas más! Gracias @maityinteriano espero seguir presente en todos los momentos lindos que te faltan por vivir 🙏🏼 Desde mañana te veremos triunfar en el Noticiero Nocturno de Univisión!“. View this post on Instagram A post shared by Chef Yisus (@chefyisus)

-LUZ MARÍA DORIA:

“La de arriba es esa jovencita que en el 2005 hizo su internado en @Univision y que en aquel momento se tomó una foto con la mamá más orgullosa del mundo. La de abajo es la misma muchachita que muchos años después es la nueva conductora del Noticiero @univision Fin de Semana. Qué felicidad ver su sueño cumplido después de haber sido testigo de sus madrugones, trasnochos, correndillas, y continuos esfuerzos. Te quiero mucho @maityinteriano y estamos todos muy orgullosos de ti. ¡Gracias por inspirarnos!”. View this post on Instagram A post shared by Luz Maria Doria (@luzmadoria)

Maity Interiano, nacida en Estados Unidos y criada en Honduras, ha hecho toda su carrera en Univision, comenzó justamente en noticias como inter en ‘Aquí y Ahora’ en el 2005. Pero luego pasó a entretenimiento en ‘Escándalo TV’ y ‘La Tijera’. Con el cierre de Telefutura, la cancelación de los shows, la periodista fue convocada para ‘Despierta América’ donde trabajó los últimos 10 años.

Si bien sus coberturas van de entretenimiento a hard news, con 36 años, Maity estaba lista para dar un nuevo paso en su carrera. Le llegó con Paulina Sodi y Carolina Sarassa en Prende TV siendo parte del noticiero matutino de 24/7 noticias, ‘La Voz de la Mañana’.

Y desde este fin de semana Maity comenzará a vivir uno de sus mayores sueños, ser presentadora de noticias, siendo la cara femenina de ‘Noticiero Univision, Fin de Semana‘, al lado de Felix de Bedout.

MIRA AQUÍ PARTE DE LA DESPEDIDA DE ‘DESPIERTA AMÉRICA’ A MAITY: View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

