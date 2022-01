Alejandra Espinoza pasó de vivir en humilde casa en Tijuana a una muy hermosa en California

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La tijuanense Alejandra Espinoza, de 34 años y quien protagonizará ‘Pasión de Gavilanes 2’, es el vivo ejemplo de que querer es poder, pues ella, al igual que muchos, ha venido desde abajo para llegar hasta donde hoy se encuentra.

La ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en 2007 creció en una familia numerosa, por lo que por más esfuerzos que hacían sus padres, Don José y Doña Rosa María, no había dinero que les alcanzara, lo que los llevó a vivir en el barrio Jardines del Rubí, uno de los más humildes de la ciudad fronteriza de Tijuana.

“Yo no recuerdo haber escuchado a alguno de mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, o a alguien quejarse de tener que bajar escaleras o de tener que vivir donde vivíamos porque, independientemente de lo que teníamos o de lo que no teníamos, yo les puedo decir que tuve una niñez, que jamás en la vida, cambiaría por nada del mundo”, comentó la esposa de Aníbal Marrero en su momento.

La casa que era de dos pisos, pero que nunca fue concluida, contaba en la planta baja con una pequeña cocina, con un comedor, con una sala, con dos recámaras y con un patio trasero.

Con el pasar de los años y conforme fueron creciendo sus hijos, Don José y Doña Rosa decidieron dejarles los dos dormitorios de la planta baja y ellos se mudaron a un cuarto que construyeron en la zona de la azotea.

“Cuando vivíamos aquí, yo me acuerdo que siempre decía que, cuando tuviese dinero, iba a arreglar la casa, nunca lo hice y no lo hecho, ya no me tocará, yo creo. Toda la casa, así como la ven, mi papá la hizo solito. Mi papá no es arquitecto, mi papá es doctor. Mi papá no sabe nada de esto, sin embargo, todo lo hizo él. Se quedó a medias, nunca tuvimos el dinero suficiente como para terminar la casa, siempre le faltaron ventanas, nunca tuvimos la casa completa, siempre había algo que le faltaba”, recordó la mamá del pequeño Matteo.

Alejandra vivió ahí desde que nació hasta los 15 años, sin embargo, en 2016 volvió a sus orígenes como parte de las grabaciones de su programa ‘Alejandra la de Tijuana’.

Antes de dejar su vida en México y de probar suerte en ‘Nuestra Belleza Latina’, Alejandra Espinoza participó en el certamen ‘Nuestra Belleza México’ en 2006, donde estuvo entre las cinco finalistas.

Quince años después de alzarse con la gloria en el reality show de Univision, la también modelo vive en una muy linda casa de Los Ángeles, California, a la que se mudó para perseguir sus sueños y dejar atrás la vida que había construido en Florida.

Su hogar actual se ubica en el área de Woodland Hills, donde cuenta con todas las comodidades que nos podamos imaginar y que ella misma nos ha mostrado a través de sus redes sociales.

Cocina

La cocina está equipada con una alacena de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable y con un mueble que suele utilizar para preparar sus alimentos.

Ahí también se localiza la pantalla de circuito cerrado, en la que se aprecian diversos rincones de la casa y el jardín gracias a las cámaras de seguridad que instalaron.

Sala de televisión

En la sala de televisión hay una televisión colocada sobre un mueble de madera, así como unos sofás de color gris, en los que la familia completa se sienta para ver sus películas favoritas.

También tiene una chimenea que es una excelente aliada de todos durante la temporada invernal, debido a las bajas temperaturas que se registran en la zona.

Cancha de basketball

A un costado de la sala de televisión se colocó una pequeña canasta de basketball en la que Matteo puede practicar sus mejores tiros sin necesidad de salir de casa.

Recámara principal

En la recámara principal, así como en otras habitaciones de su casa, Alejandra tiene algunos de los muebles de su hogar en Miami, como es el caso de su cama con cabecera rústica de madera y dos burós del mismo material, así como por ropa de cama de color blanco y almohadas de tono rosa.

La televisión está colocada sobre un mueble rústico ubicado a un costado de la puerta de acceso a la habitación.

Recámara de Matteo

El dormitorio de Matteo está conformado por una cama tipo cuna y un clóset de espejo que ayuda a darle más amplitud a la recámara del miembro más pequeño de la casa.

Jardín

La casa cuenta con una piscina y con un amplio jardín que es gozado por Matteo y por sus dos perros, Aquiles y Amaia. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

