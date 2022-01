Esposa de Alex Fernández posa en traje de baño para celebrar su séptimo mes de embarazo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras la muerte de Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre, Alejandro Fernández ha expresado su felicidad por tener el cariño de su nieta Cayetana; sin embargo, la hija de Camila Fernández no será la única que le hará compañía al Potrillo ya que muy pronto nacerá su segunda nieta, hija de Alex Fernández.

Pero mientras Mía, la próxima integrante de la dinastía Fernández llega, Alexia Hernández presumió lo feliz que se encuentra en la recta final de su embarazo.

Fue a través de su cuenta de Instagram, en donde la futura mamá mostró cómo luce en sus últimos meses de embarazo, pero nuevamente lo hizo mientras posa en traje de baño, provocando una ola de sorpresa ante las tiernas imágenes.

En una de las postales, la esposa de Alex Fernández se dejó ver posando en medio de la playa con un elegante traje de baño de una sola pieza en color negro, con el que celebró su séptimo mes de embarazo.

Mientras que, en una postal anterior, expresó su felicidad por llegar a esta feliz etapa de su vida y vistiendo un bikini con estampado floral, apareció de lo más sonriente mientras deja a la vista su enorme pancita. View this post on Instagram A post shared by Alexia Hernandez (@alexiah.mma)

Por su puesto, Alex y Alexia están muy ilusionados con la próxima llegada de su primera hija, y aunque habían tratado de mantener algunos aspectos de su vida con total discreción, la orgullosa mamá ha destapado cómo luce con otras fotografías, en las que nuevamente posó desde la playa. View this post on Instagram A post shared by Alexia Hernandez (@alexiah.mma)

En otra postal capturada frente al mar y desde la residencia de “El Potrillo”, reapareció Alexia Hernández en una de las mejores etapas de su vida, y en donde nuevamente se pudo apreciar la silueta de su avanzado embarazo gracias al bikini que lleva puesto. View this post on Instagram A post shared by Alexia Hernandez (@alexiah.mma)

Fue el pasado mes de septiembre cuando la pareja anunció a través de las páginas de la revista Hola México que debutarán como padres, y aunque hasta el momento no han revelado la fecha en la que podrían dar la bienvenida a la nueva integrante de la famosa dinastía, semanas después sorprendieron al revelar que el segundo nieto de Alejandro Fernández será una niña, quien llevará por nombre Mía.

