Karol G usa su tanga por encima de los pantalones, luciendo su retaguardia

Desde hace tiempo Karol G estaba lista para dar inicio a la segunda fase de su gira “Bichota”, y ahora se presentó en República Dominicana con gran éxito. La cantante ha optado por nuevos y sexys atuendos, entre los que destacó uno cuya característica principal es el diseño con la tanga por encima de los pantalones. Ella lució espectacular posando en su camerino, para después salir al escenario moviendo su retaguardia, lo cual fue captado en video.

Al interpretar sus mejores éxitos la bella reguetonera también presumió su figura en un ajustado body negro con tiras, así como un top con el dibujo de un corazón y pantalones blancos. El show no desmereció y provocó ovaciones del público dominicano, que la esperaba desde hace un buen tiempo. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news) View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news) View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Antes de su concierto Karol aprovechó para tomar el sol y de paso dejó ver en un clip -que compartió en su cuenta de Instagram y que ya ha obtenido más de 17 millones de reproducciones- que se encuentra en plena forma física, usando un microbikini de hilos con el que presumió su perfecto bronceado. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

