Piscis como ex pareja: cómo son

Los signos zodiacales enseñan sus encantadoras y seductoras habilidades mientras están enamorados, pero su comportamiento cambia radicalmente si son víctimas de una decepción amorosa. Piscis es un signo que no puede dejar de ser empático, cuando termina una relación trata de ser lo más amigable posible, pero se cuestiona si debería seguir luchando por rescatar ese amor o debería dar la vuelta a la página.

Al ser un signo de agua mutable gobernado por Neptuno, Piscis es emocional y soñador. Cree que cada una de sus parejas tiene el potencial de ser su alma gemela, por lo que, tras un rompimiento, siempre tendrá la duda si se debió esforzar más o hay algo en él que alejó a esa persona.

Y es que en el amor es apasionado e intenso. De acuerdo con Horoscope.com “un Piscis hará todo lo posible cuando se trata de romance y espera que su pareja haga lo mismo”, sin embargo, no es meloso ni pegajoso. Trata de comportarse a la altura de las circunstancias y toma las mejores para ambas partes.

Para este signo la relación debe crecer y madurar, exige a su pareja evolucione como persona pidiéndole que profundice en sus metas personales, aunque esto implique pasar tiempo separados.

¿Cómo reacciona Piscis a una ruptura amorosa?

Los nacidos del 19 de febrero al 20 de marzo son intuitivos, creativos y tienden a gravitar en la delgada línea que divide la fantasía de la realidad. Esto, combinado con su empatía y sensibilidad, puede provocar que se sientan completamente afectados por una ruptura sin importar quién haya puesto fin a la asociación amorosa. Vivirá en una montaña rusa de emociones.

Es difícil para Piscis lidiar con situaciones sentimentales, según Allure.com, “su estilo de ruptura suele ser vago e inconcluso. Debido a que estos peces etéreos existen dentro del reino abstracto, los límites concretos no son su punto fuerte, y en lugar de establecer finales concluyentes, prefieren alejarse de los amantes y las relaciones, dejando más preguntas que respuestas a su paso”.

¿Qué tipo de ex pareja es Piscis?

Piscis es el tipo de ex que siempre está ahí para lo que se necesite. En su interior piensa que podría haber una segunda oportunidad y por eso no se aleja cuando termina la relación, se mantiene cerca de su ex pareja.

De acuerdo con Horoscoponegro.com “Piscis no tendrá ningún problema en ser amigo de su expareja, pero debe tener cuidado porque vive soñando y puede traerle grandes confusiones”. Si su ex le habla, no necesariamente significa que quiera regresar, sino que lo aprecia como la buena persona que resultan ser los de este signo.

Piscis es compasivo y amable por lo que trata de mantener una buena relación de amistad con sus ex.

