Niurka presume cuerpazo mientras se ejercita con diminuto bikini blanco

Niurka Marcos es toda una experta en llamar la atención dentro de sus redes sociales, sitio en el que además de compartir algunos aspectos de su vida en familia y dar réplica a sus polémicas declaraciones, también ha cautivado con atrevidas imágenes en las que aparece utilizando diminutas prendas que muestran su curvilínea silueta. Tal como lo hizo recientemente al presumir lo espectacular que luce mientras se ejercita con un sexy traje de baño.

La vedette, famosa por protagonizar la obra de teatro ‘Aventurera’ hace más de dos décadas vuelve a dar de qué hablar, esta vez por exponer su escultural figura con un diminuto outfit, prendas que utilizó para entrenar en el gimnasio de su casa.

Así lo reveló la cubana a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde apareció frente al espejo vistiendo un bikini blanco que acompañó con una micro falda de holanes en el mismo tono. En esta ocasión, la sensual bailarina dejó ver el torneado y muy bronceado cuerpo que posee a sus 54 años gracias a un breve video que provocó todo tipo de reacciones.

“Un maravilloso inicio de semana para toda mi gente linda, muchas bendiciones prosperidad y sorpresas que les provoquen alegría… recuerden siempre ejercitarse”, escribió Niurka al pie de la publicación que ha generado más de 140 mil reproducciones.

Como parte del revuelo que provocó, también recibió una lluvia de piropos en los que sus fieles admiradores destacaron lo espectacular que luce.

Además de ejercitarse con provocativos conjuntos deportivos, bikinis o inclusive mientras presume su ropa interior, la mamá de Romina Marcos dejó claro que es toda una artista, pues decidió decorar su casa ella misma. Así lo compartió dentro de la misma red social, en donde apareció pintando mientras utiliza un sexy bikini que nuevamente la hizo lucir muy bella, pero antes dio un pequeño recorrido por la obra de arte que ella misma creó. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

La dosis de belleza y sensualidad fue expuesta en una selfie más, en la que reapareció ante la cámara demostrando que mantiene un cuerpazo excepcional. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Este mismo bañador fue modelado en un video más, en el que también demostró que para adornar su casa “ella se pinta sola”. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

