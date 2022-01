A Lili Estefan le maquillan los brazos y luce elegantísima junto a su hija, Lina Luaces

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ya sabemos que todos los famosos tiene sus truquitos de belleza y, aunque la presentadora de El Gordo y La Flaca parece ser casi perfecta, no lo es. A Lili Estefan le maquillaron los brazos para asistir a un evento social en el que lució muy elegante junto a su hija, Lina Luaces.

Fue la propia Lili Estefan la que escribió en su cuenta de Instagram: “Cuando te maquillan hasta los brazos. Ay Franz Muñoz tú siempre inventando. Feliz Sábado bellezas – boda”. Mientras se veía luciendo un espectacular vestido azul al tiempo que le colocaban el maquillaje en sus brazos, mismos que tiene super fortalecidos, pues si hay algo que no ha dejado de hacer la conductora de El Gordo y La Flaca es entrenar. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Resulta que Lili Estefan tenía una boda a la que asistió con su inseparable compañera, su hija Lina Luaces, quien impactó días antes al abrir su chamarra y mostrar el sostén. Recordemos que Lina firmó con una agencia y anda entregada a su carrera como modelo profesional. View this post on Instagram A post shared by Lina (@linaluaces)

Hace pocos días, Lili Estefan causó polémica pues habló sobre los contagios de Covid y dijo: “El que quiera salir que salga y se divierta”. Esto fue criticado por muchos. Sin embargo, otra buena tanda apoyó a la presentadora de Univision. Lo que sí dejó claro es que todos deberían tomar la vacuna y así evitar la propagación.

Lili Estefan sigue derrochando belleza cada vez que puede. Justo en la última entrega del Grammy Latino, La Flaca causó sensación al mostrar una sexy transparencia que por poco le llega a la retaguardia. Sin duda alguna, Lili sigue siendo una de las preferidas de la farándula hispana. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

