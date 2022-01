Entre los nominados al Premio Lo Nuestro 2022 de Univision destacan Karol G, Grupo Firme y Bad Bunny

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Univision anunció los nominados al Premio Lo Nuestro, entre los que destacan y compiten por Artista del Año: Ángela Aguilar, Bad Bunny, Camilo, Christian Nodal, Grupo Firme, J Balvin, Karol G, Maluma, Rauw Alejandro y Sebastián Yatra. La gran celebración a la música latina se podrá en ver el 24 de febrero a las 7 p.m. Este/Pacífico (6 p.m. Centro) desde FTX Arena en Miami por Univision.

Hoy Univision anunció a los nominados de la edición número 34 del Premio Lo Nuestro, la celebración más grande de la música latina. Esta será la primera gran premiación musical del año. En vivo desde FTX Arena en Miami se transmitirá desde tempranas horas la llegada de Karol G, Bad Bunny, Grupo Firme y todos los que, junto a ellos, compiten en las distintas categorías y que harán acto de presencia en la alfombra magenta durante el programa de antesala “Noche de estrellas” a las 7 p.m. Este/Pacífico el jueves, 24 de febrero. View this post on Instagram A post shared by New Religion Data (@newreligiondata)

Con el tema “Vive el momento”, esta entrega del Premio Lo Nuestro será una celebración alegre y optimista de hoy, el presente. El show de Univision hará que las familias se congreguen y ofrecerá un espectáculo repleto de memorables momentos musicales con las más grandes estrellas de la música latina presentando sus canciones más populares del año, colaboraciones nunca vistas y homenajes a la música del pasado.

Este año Premio Lo Nuestro tendrá cuatro categorías nuevas: DJ del Año, Artista Solista del Año – Pop, Canción del Año – Pop-Urbano/Dance y la Mezcla Perfecta del Año. Compiten por el codiciado Premio al Artista del Año las superestrellas latinas: Ángela Aguilar, Bad Bunny, Camilo, Christian Nodal, Grupo Firme, J Balvin, Karol G, Maluma, Rauw Alejandro y Sebastián Yatra. Los fanáticos pueden votar por sus artistas favoritos a partir de hoy y hasta el 7 de febrero en PremioLoNuestro.com.

Este año, las megaestrellas Camilo, Christian Nodal y J Balvin encabezan la lista de nominaciones al Premio Lo Nuestro con 10 cada uno. Los siguen Bad Bunny y Karol G con 9; y Calibre 50, Carlos Rivera, Farruko, Jhay Cortez, Maluma, Myke Towers y Rauw Alejandro con 8. En total, 166 artistas han recibido reconocimiento en 35 categorías que incluyen los géneros de música pop, urbana, regional mexicana y tropical. View this post on Instagram A post shared by baby A 💋❤️😉 musico (@cnconewmusic)

El equipo encargado de llevar a cabo el Premio lo Nuestro cumplirá con estrictas normas y restricciones, en pleno cumplimiento con las recomendaciones de FTX Arena y las autoridades locales y de salud pública, para implementar el programa de este año de manera segura.

