Tauro como ex pareja: cómo son

Los signos zodiacales enseñan sus encantadoras y seductoras habilidades mientras están enamorados, pero su comportamiento cambia radicalmente si son víctimas de una decepción amorosa. Tauro no es de los que se lamenta ni pierde tiempo en analizar qué ocurrió, el trago amargo pasa rápido pero una cosa sí es segura: no comete el mismo error dos veces.

Tauro es un signo fijo de tierra gobernado por Venus, el planeta del amor, los valores y la belleza, lo que significa que son dados a disfrutar el romance, cuando están enamorados, se entregan y protegen a su pareja, sin embargo, son necios y tercos.

Emanan una sensualidad natural que los hace muy atractivos e irresistibles, pero no son fáciles de conquistar. De acuerdo con Horoscope.com “aquellos que quieran seducir a Tauro primero tienen que superar las formidables barreras externas que este signo pone frente a ellos. No permiten que nadie vea su vida interior y pueden parecer un poco formales y distantes hasta que demuestres tu verdadero valor”.

Es muy observador y analiza qué tan genuino eres con él, si nota que te conduces con honestidad, abre su duro caparazón aunque se debe ser paciente. No le agradan los cambios bruscos ni quiere una pareja que transforme su visión de vida, sino alguien que lo complemente y entienda.

Una de las cualidades más fuertes de Tauro en el amor es que se involucran en relaciones duraderas. Como signo fijo es renuente a los cambios y lucha por el amor hasta que ya no hay esperanza. Si las cosas no funcionan, reacciona con lógica y practicidad.

Según Allure.com “el ex Tauro es cordial pero terco. No hay lugar para el compromiso una vez que se ha tomado una decisión”.

Y es que para los taurinos la lealtad y confianza es lo más importante, un rompimiento para ellos significa algo definitivo. Su necesidad y obstinación, combinada con el sentimiento de desamor, los convierte seres iracundos que no dan segundas oportunidades, no obstante, se comportan con respeto y se alejan para siempre.

¿Qué tipo de ex pareja es Tauro?

Una vez superado el impacto de la ruptura, este signo no mira hacia atrás. Lo que ocurrió con su expareja quedará en el pasado, después de todo, su inteligencia emocional lo alertó que esa relación no tenía un desenlace feliz.

Según reseña YourTango.com “no ve ninguna razón para buscar una amistad; si sucede, genial, si no, no hay problema. Si se mantiene en contacto no significa que haya una posibilidad de reconciliación porque no comete el mismo error dos veces”.

Tauro es lógico y actúa de la misma manera. Si no hay razón para compartir una vida juntos, la amistad no es algo que le interese, sin embargo, no cierra las puertas.

