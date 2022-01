Así es la casa de Superholly, la influencer que ‘criticó’ el inglés de Yalitza Aparicio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La youtuber estadounidense Superholly, quien es famosa por corregir la pronunciación de varias celebridades y quien hace unos días dio mucho de qué hablar por ‘criticar’ el inglés de Yalitza Aparicio, vive, desde el 2016, junto a su esposo, Benjamín, en una muy linda casa en la ciudad de Houston, en Texas.

Por medio de diversos videos y fotografías, la parejita nos ha llevado a conocer algunos rincones de su acogedora residencia, la cual han ido remodelando con el pasar de los años.

“¡Estamos encantados con el progreso en nuestra casa! Ya van varias veces que Benjamín Coyote y yo nos quedamos sentados en la banquita, simplemente admirando y apreciando la armonía, entre todos los elementos que hemos ido colocando con tanto amor”, fue el mensaje con el que la influencer acompañó una galería de fotos del exterior de su residencia, donde nos presumió parte de sus plantas.

La transformación de su propiedad incluyó un cambio drástico en su fachada, pues querían darle un toque más moderno, por lo que optaron por pintar su pared de ladrillo en color blanco, mientras que la puerta de acceso y del garage fueron pintadas de tono ónix.

Sala

También cambiaron algunos de sus muebles, tal y como sucedió con los de la sala principal, al haberla dotado de un muy cómodo sofá de tono verde botella, así como de otro más de color gris, el cual fue colocado justo frente a una pared que decoraron con diversas fotografías de sus múltiples viajes por el mundo.

La sala es completada por una mesa de centro de cristal, por una alfombra gris, por una por chimenea, por un librero que combina los tonos blanco y chocolate, así como por un cuadro de diseño muy original y por diversas plantas.

Recámara principal

Otra habitación que nos han mostrado es su recámara, la cual está compuesta por una cama grande con cabecera de tono chocolate y ropa de cama de color gris, por mesas laterales y por un muy original cuadro. View this post on Instagram A post shared by Superholly (@hollyradio)

También gozan de un taburete gris y de un tocador estilo camerino, en el que Holly ama guardar su amplia colección de cosméticos y colgar sus sombreros. View this post on Instagram A post shared by Superholly (@hollyradio)

Comedor

La celebridad de Internet solo ha mostrado en una ocasión su comedor. Esta habitación está equipada con una mesa de mármol, con sillas transparentes, con un cuadro abstracto y con una lámpara de techo de diseño muy original. View this post on Instagram A post shared by #ArtOfTheTiger (@artofthetiger)

Cocina

La cocina, que es el espacio más especial para muchos, fue transformada por la youtuber y por su esposo hace más de cinco años, pues querían dejarla tal y como la habían imaginado.

La habitación es abierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con un desayunador para dos personas.

Además de la casa de Houston, la parejita posee otra más en Tulum, Quintana Roo, pero esa aún está en fase de construcción. View this post on Instagram A post shared by Benjamin y Holly 🖤 (@hbtvinsta)

