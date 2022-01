Camila Cabello se ejercita usando unos ajustados shorts tie dye

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Camila Cabello ha dado una sorpresa a todos sus fans, pues compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece usando unos ajustados shorts tie dye, al mismo tiempo que estira una larga liga de color amarillo, bajo la supervisión de su entrenadora Jenna Willis.

Tras romper su relación con el cantante Shawn Mendes (con quien quedó en buenos términos) Camila se alejó un poco de las redes sociales, publicando esporádicamente imágenes que la muestran en la nieve y conviviendo con sus mascotas. Pero en su más reciente post aparece muy animada en un bar karaoke, interpretando junto con unas amigas el clásico de Celine Dion “It’s all coming back to me now”.

Apenas hace algunas semanas Camila (quien ya trabaja en su regreso al mundo musical) se fue de vacaciones a República Dominicana, y desde ahí publicó unas fotos en las que modela un microbikini negro que resaltó sus curvas. Las imágenes obtuvieron más de tres millones de likes. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

