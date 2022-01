Chiquis Rivera se quita la bata y se queda con sexy vestido blanco para su video “Quiero Amanecer con Alguien”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El popular bolero que popularizara Daniela Romo de la autoría de Juan Fernando Silvetti Adorno, “Quiero Amanecer con Alguien” ha sido grabado nuevamente por Chiquis Rivera. Para dar a conocer la noticia, la explosiva hija de Jenni Rivera dio un abrebocas de lo que será el videoclip de esta canción y en el mismo se quitó la bata y se quedó con un sexy vestido blanco que le remarcó hasta la más mínima curva.

De manera muy elegante y a la vez muy sexy, Chiquis Rivera dio a conocer su próximo proyecto como solista. El videoclip de la popular canción “Quiero Amanecer con Alguien”. Para eso, la cantante y ganadora del Grammy Latino, se abrió una bata blanca y dio paso a un vestido ultra pegado blanco. A diferencia de otras veces, Chiquis no mostró sus más preciados atributos.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Pero este no es el único proyecto que anda estrenando Chiquis Rivera. Hace días también dio salida al video de “Así se Baila” junto a su amiga personal Becky G y Thalía. En el mismo Chiquis Rivera aparece con un traje de látex de correas y deja claro que no usaba ropa interior a la hora de grabar el videoclip.

Por otro lado, Chiquis Rivera anda disfrutando de su nueva mansión en Indio Hills, la cual aseguran le costó casi $3 millones de dólares. Desde ahí ha presumido la organización de su cuarto de lavado. Ya sabemos que la famosa es fanática de la limpieza y siempre anda en la búsqueda de los mejores productos para hacer la misma. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

Después que su tío Juan Rivera diera una rueda de prensa precisamente por Chiquis Rivera haber hecho un video en el que aclaraba su punto de vista por la auditoría que pidieran los hijos de Jenni Rivera a la empresa de su madre Jenni Rivera, Chiquis no ha dado más declaraciones al respecto. Por su parte, ni Juan, ni Rosie tampoco han hecho más eco de estas noticias. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera se prepara para los próximos proyectos que enfrentará este 2022 y uno de esos pudiese ser el convertirse en madre. En un programa junto a su amiga Becky G, Chiquis le reveló que ya no estaría usando algún método anticonceptivo, lo que pudiese terminar en la feliz noticia de que Chiquis Rivera y su novio actual, el fotógrafo Emilio Sánchez se conviertan en padres en este 2022. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Sigue leyendo:

Acostada, Chiquis Rivera sube su vestido y presume los muslotes

Chiquis Rivera revela en su podcast que perdió un bebé a los 19 años

A Chiquis Rivera se le subió la sensualidad y meneó su “colita” como toda una “sexy curvy