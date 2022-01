“Estoy preparado para la guerra”: Leo Santa Cruz buscará noquear a Keenan Carbajal para vengar a sus ‘paisanos’

Exclusiva

Leo Santa Cruz está cerca de volver a la acción en los cuadriláteros. El boxeador mexicano enfrentará a Keenan Carbajal el próximo 5 de febrero en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas, en una cartelera comandada por el combate entre Keith Thurman y Mario Barrios. Luego de más de un año de ausencia, Santa Cruz confesó, en una entrevista exclusiva para La Opinión, “estar listo para la guerra”.

“Queremos acabar lo más pronto posible, en los primeros rounds. Si se puede quiero noquearlo. Si se dan bien las cosas, antes del quinto round puedo acabarlo. Pero también estamos preparados para diez rounds. Estoy preparado para toda una guerra”, sentenció.

La última pelea del boxeador azteca se desarrolló el 31 de octubre de 2020. Ha pasado más de un año de la derrota de Cruz a manos de Gervonta Davis. Tras una larga espera, el mexicano reconoció estar listo para fijarse de nuevo los guantes y reaparecer ante Carbajal.

“La verdad es que sí (está deseoso de volver). Ya que voy a regresar estoy emocionado y contento. Trataré de dar una gran pelea para todos los fans (…) Keenan Carbajal es un peleador que viene haciendo un buen papel y metiendo presión. Estamos listos para él y para todo”, reconoció.

Una gran racha contra mexicanos

Keenan Carbajal ha logado 25 victorias durante su carrera profesional. El boxeador nacido Phoenix, Arizona, tiene entre sus contrincantes favoritos a los púgiles nacidos en México. 15 peleadores aztecas han caído ante el poder de puños de Carbajal, registro que buscará frenar Santa Cruz y así vengar a sus coterráneos.

“Claro que sí, es lo que queremos hacer. Queremos ir a vengar a todos esos paisanos. Quiero ser el mexicano que lo derrote. Quiero ser el primero en acabar con esa racha. Ojalá todo salga bien y terminar con ese registro”, sentenció el púgil nacido en Michoacan, México. View this post on Instagram A post shared by Keenan Carbajal (@keenancarbajal)

En el recuerdo de Santa Cruz aún está la derrota contra Davis

Pasaron más de diez meses, desde que Leo Santa Cruz fue derrotado por Gervonta Davis, para que el mexicano retomara seriamente sus ejercicios disciplinados de gimnasio. El boxeador mexicano reveló que el apoyo de sus seguidores y personas de su entorno, le permitieron seguir adelante.

“A partir de agosto o septiembre fue que comencé a entrenar bien (…) Mis fans, todos ellos me motivaron. Me dijeron que había hecho una buena pelea (contra Gervonta Davis) y la verdad es que sí. No perdí contra cualquier peleador, perdí contra un gran campeón explosivo. Siento que todavía tengo para darle pelea a muchos más peleadores. Mi papá y mi equipo también me motivaron”, explicó.

A pesar de haber perdido, Santa Cruz reconoció que estaba satisfecho con su actuación, hasta que Gervonta Davis lo lograra conectar con ese fuerte uppercut de izquierda. Pese a haber insistido en una rápida revancha, su propuesta fue rechazada.

“Estaba haciendo una buena pelea contra él, pero llegó ese golpe que me conectó y me noqueó. Pero así es el boxeo. Si me plantaría una revancha contra Gervonta Davis. Al momento la pedí. No quisieron la revancha, dijeron que no, pero nada hay que pensar en lo que sigue”, recordó.

El futuro de leo Santa Cruz

Luego de que el boxeador mexicano enfrente a Keenan Carbajal, sus pasos están más que definidos y entre ellos se prevé una explosiva pelea en las 130 libras. “Si sale todo bien en esa pelea queremos bajar a la 116 o si sale una oportunidad en la 130 libras, pues ahí será contra cualquier campeón. Ahí está Óscar Valdez o Shakur Stevenson. estoy listo para el que sea”, aseguró el mexicano. View this post on Instagram A post shared by Leo Santa Cruz (@elfamosoterremoto)

