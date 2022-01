Galilea Montijo pasó de no tener nada a vivir en lindas mansiones en Ciudad de México y Acapulco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La presentadora mexicana Galilea Montijo, de 48 años y quien encabeza el programa ‘Hoy’, vive en la actualidad con grandes lujos, al ser una de las celebridades mejor pagadas de Televisa, sin embargo, su vida no siempre ha estado rodeada de glamour.

La también actriz, quien es originaria de Guadalajara, Jalisco, creció en medio de carencias y sin una figura paterna que la respaldara, tal y como ella misma lo ha reconocido en repetidas oportunidades.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Pese a que en su casa a veces no había dinero ni para comprar comida, la actual esposa de Fernando Reina siempre dijo que cuando fuera grande iba a trabajar arduamente para que en la nevera de su mamá, Doña Rebeca, nunca más volvieran a faltar los alimentos y vaya que lo consiguió.

Aunque el camino no ha sido fácil y ha estado lleno de sacrificios, pues tuvo que dejar su tierra natal, a los 19 años, para salir en búsqueda de mejores oportunidades en Ciudad de México, la mamá del pequeño Mateo no se arrepiente del día en que decidió dar ese paso en su vida.

“Hubo momentos muy duros para mí, en los que no tenía ni dinero para comer y ya pensaba en regresarme a Guadalajara”, recordó Galilea en una entrevista, que otorgó en 2015, para las cámaras del programa ‘Despierta América’.

Aunque sus primeros años en la capital mexicana no fueron sencillos, con base al esfuerzo y a la dedicación, Galilea poco a poco fue labrando su camino hasta situarse donde hoy se encuentra.

En la actualidad posee, entre otros bienes, un par de propiedades en Ciudad de México y en Acapulco, las cuales disfruta al máximo en compañía de sus seres queridos.

Mansión de Ciudad de México

Su casa de Ciudad de México, ubicada en una de las zonas más exclusivas, cuenta con todos los lujos y comodidades que nos podamos imaginar, siendo su amplio jardín el que se roba los reflectores.

Cocina

La cocina es abierta y muy amplia. Está equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que suele ser utilizada por la presentadora para preparar sus alimentos.

Comedor

En el comedor tiene una mesa rectangular de color chocolate con capacidad para ocho sillas de tono dorado, así como un mueble que combina rombos blancos y negros y una imagen a blanco y negro del rostro de Marilyn Monroe.

Sala

La sala, que es donde suele colocar su Árbol de Navidad, tiene un sofá de color beige, una pequeña mesa y un colorido cuadro colgado en la pared.

Sala de televisión

La sala de televisión, que da al amplio jardín, cuenta con un librero color caoba y diversos sofás que convierten esa zona de la casa en un lugar sumamente acogedor para una tarde de películas.

Clóset

Como toda celebridad, el clóset de Galilea Montijo es un lugar sagrado, al contar con el suficiente espacio para acomodar los outfits que utiliza en su día a día, con un espejo que se convierte en su mejor aliado al momento de lucir sus exclusivos outfits de diseñador, así como un par de cuadros de Marilyn Monroe y Audrey Hepburn.

Jardín

Aunque tienen muy buen gusto para la decoración, el jardín es el gran protagonista de la mansión, al contar con hermosas áreas verdes y hasta con una casa de árbol. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

Casa de Acapulco

Además de la casa principal, Galilea posee otra más en las playas de Acapulco, un destino turístico al que suele escaparse durante sus vacaciones o durante un fin de semana, al ubicarse a tan solo cuatro horas de Ciudad de México.

Cocina

La cocina es una de los espacios más concurridos de la casa, sobretodo cuando reciben la visita de Paola Carus, quien es una gran chef. Esa habitación cuenta con una alacena de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una gran isla al centro de tono café, la cual es utilizada para preparar los alimentos.

Sala

Su sala, que atrae los reflectores por sus blancas paredes y por sus pintorescos cuadros, está conformada por sofás de color blanco, por cojines de diseño muy original, por una mesa de centro de tono chocolate y por una alfombra café. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

Zona de esparcimiento

Como buena casa de playa, el hogar de la presentadora goza de una muy bonita zona de exterior, en la que tiene

un gran comedor de jardín hecho de madera con capacidad para ocho personas y un par de camas de sol. @galileamontijo5 ♬ sonido original – Rodrigo Astupinaro

Área de piscina

El área de piscina, la cual nos presumió durante uno de sus más recientes cumpleaños, cuenta con el espacio más que suficiente para organizar diversos eventos sociales, así como una muy linda piscina.

Sigue leyendo:

Conoce el lujoso penthouse que Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones venden en Nueva York

Video: Así luce por dentro la mansión de los papás de Maradona que nadie quiere comprar

Así es la mansión de Los Feliz que Leonardo DiCaprio malvende porque nadie la quiere comprar

Sebastián Yatra presume su primera casa y sus amigos famosos no pararon de felicitarlo