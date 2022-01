Manelyk González luce su retaguardia al modelar un sexy monokini azul

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Además de ser muy popular en Instagram, Manelyk González no deja de publicar videos en TikTok, y el más reciente ha generado hasta el momento más de medio millón de reproducciones. En el clip (grabado durante sus recientes vacaciones en Brasil) la chica aparece en un cuarto de hotel, luciendo su retaguardia mientras modela un llamativo monokini azul.

La estrella de los reality shows “Acapulco Shore” y “La casa de los famosos” ha explotado últimamente su faceta de modelo promocionando prendas de su propia línea, como fajas reductoras y jeans, además de una bebida energética. Todo ello ha encantado a sus seguidores en Instagram, que son ya más de 13 millones. View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial) View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial) View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

Al parecer Manelyk se encuentra muy satisfecha con esta etapa en su carrera, y así lo hizo saber en el mensaje que escribió como complemento de su más reciente post (una foto en la que aparece luciendo su abdomen plano): “Me gusta el rumbo que está tomando mi vida, mi carrera, mis amistades, ando vibrando alto!!!!” View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

