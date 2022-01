Actor de Mi Pobre Angelito, Macaulay Culkin, ya es papá y se va casar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El angelical protagonista de Mi Pobre Angelito, quien ya es papá, tiene 41 años y además se va a casar. Macaulay Culkin ha dejado muchos a sorprendidos, pues en el colectivo de todos aún seguía siendo aquel tierno niño travieso que todos conocimos.

El actor de Mi Pobre Angelito acaba de convertirse en papá con la también actriz Brenda Song, misma que es conocida por su participación en series de Disney. Macaulay Culkin ya no es aquel rubio pequeñín sino un hombre de 41 años y un reciente padre, que se casará muy pronto. View this post on Instagram A post shared by The Wandering Samurai (@battosauithemanslayer)

En el último par de años, Macaulay Culkin, quien dio vida a “Kevin McCallister” en Mi Pobre Angelito, Home Alone en inglés, había dado rasgos de apariciones públicas en una temporada de “American Horror Story”, la serie “Dollface” y antes por su relación con Mila Kunis. Pero todo eso ha quedado en el pasado, ahora Macaulay es papá y pronto será un señor casado, pues se ha comprometido con la madre de su hijo, Brenda Song. View this post on Instagram A post shared by Hetedik sor közepe (@hetediksor)

En una de las pocas entrevistas promocionales que ha concedido desde entonces, Macaulay Culkin adelantó que estaba tratando de tener un bebé con su pareja y que tampoco descartaba la idea de casarse. El primero de esos dos objetivos lo cumplió con el nacimiento de su hijo Dakota y el segundo está a la vuelta de la esquina, según acaba de confirmar su representante a la revista People después de que estos días Brenda haya sido vista luciendo su anillo que ha resultado ser de compromiso. View this post on Instagram A post shared by КАРО 10 Галерея (@karo.novosib)

La pareja se conoció en 2017 mientras rodaba la comedia “Changeland”, uno de los pocos proyectos en los que ha participado Macaulay como adulto, y desde entonces mantiene una relación muy discreta. View this post on Instagram A post shared by Macaulay 'Instagram' Culkin (@culkamania)

