Francisca Lachapel sorprende con minifalda y botas altas causando impacto con su pérdida de peso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La presentadora de Despierta América, Francisca Lachapel, tuvo hace pocos a meses a su amado hijo Gennaro. Desde entonces, muchos la criticaron por haber quedado pasadita de peso como cualquier mujer que acaba de convertirse en madre. Sin embargo, la presentadora de Univision también ha presumido el régimen de ejercicios al que se ha sometido y hoy dejó a todos mudos con su pérdida de peso al usar una minifalda y unas botas altas que dejaron claro por qué es una de las mujeres más bellas de la televisión hispana.

Con una camisa anaranjada, una minifalda estampada y unas botas de gamuza altas marrones, Francisca Lachapel reivindicó a la mujer moderna de hoy en día. Misma que puede trabajar, tener a su bebé pequeñito y además, ser y lucir hermosa cada día. La dominicana no ha parado en su esfuerzo por perder peso, mismo que se ve reflejado cada día más. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Al igual que Adamari López y la Chiquibaby, sus homólogas en Telemundo, Francisca Lachapel está entregada a la actividad física y al buen humor. Hace pocos días hizo el Tiki Tiki Tin con Alan Tacher y, de inmediato, las redes sociales de Despierta América no pararon con la cantidad de mensajes que recibieron las estrellas de Univision. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Francisca Lachapel sigue siendo una de las preferidas de los televidentes latinos. No sólo por su belleza sino por la calidad humana y la humildad que la caracteriza y si no nos creen, vayan a sus redes sociales y comprueben las muestras de amor que le dejan todos sus fanáticos a diario. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Sigue leyendo:

Chef Yisus ataca a Francisca Lachapel por su comida desde la cocina de Despierta América

Francisca Lachapel, Karla Martínez y más talentos de ‘Despierta América’ reaccionan a la incorporación de Jessica Rodríguez

Francisca Lachapel revela cómo fue la noche que su ahora marido: ‘Terminó de amarrar’