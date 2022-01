Leo como ex pareja: cómo son

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los signos zodiacales enseñan sus encantadoras y seductoras habilidades si están enamorados, pero su comportamiento cambia drásticamente cuando son víctimas de una decepción amorosa. Leo tiene un ego bastante elevado y cuando una relación no funciona afecta directamente en su ser, se indigna y hará todo por demostrar que no te necesita.

Leo es un apasionado signo de fuego gobernado nada menos que por el Sol, por ello, siente que él es el centro del universo y necesita la atención total. Es intenso, ardiente, ama con todo su corazón y es en extremo generoso con la pareja.

De acuerdo con Horoscope.com, Leo es un signo que se enamora fácilmente “pero encontrar una persona que pueda igualarlos y permanecer enamorados puede ser difícil. Le encanta coquetear y tener citas y no tiene problemas para anotar nuevos nombres en el calendario”.

No teme vivir las emociones, las mariposas en el estómago es una de sus sensaciones favoritas. Sin embargo, es un signo que no se toca el corazón si su cita no cumple con sus expectativas, por lo cual, siempre siguen un mismo patrón de parejas.

¿Cómo reacciona Leo a una ruptura amorosa?

Leo es muy intenso en una relación y lo mismo cuando se enfrenta a una ruptura amorosa, sin embargo, su drama no implica llorar ni lamentarse. Es un duro golpe para su orgullo por lo que hará todo lo que esté en sus manos para demostrar lo rápido que supera a su ex.

De acuerdo con Allure.com, cuando abandonas a un Leo de manera inesperada es un completo shock porque no conciben que alguien pierda el interés en él. “Durante una ruptura, los Leo sienten como si su sol hubiera sido eclipsado. Es una experiencia totalmente desgarradora, y estos leones no tienen miedo de mostrar su sufrimiento”.

Se sienten afligidos y tristes, necesitan del apoyo de sus amigos para alimentar su ego y levante la cabeza nuevamente. No obstante, es un signo resistente y fuerte, por lo que el duelo no dura demasiado.

¿Qué tipo de ex pareja es Leo?

Mientras están en el duelo, Leo tendrá muchas interrogantes en su mente. No entiende qué hizo mal y llegará a la conclusión de que su pareja no sabe lo que dejó ir. Como el ego fue golpeado demostrará en sus redes sociales y con sus amigos que la vida sigue, incluso más feliz que antes aunque por dentro sepa que su corazón aún no ha sanado.

Según una reseña de Cosmopolitan.com, algunos Leo podrían sentir curiosidad por las parejas actuales de sus ex para mirar y compararse con ellos. Al final, el tiempo curará las heridas y lo más probable es que nunca se reencuentre con su ex.

Te puede interesar: Cómo enfrenta cada signo del Zodiaco una ruptura amorosa