Conoce la mansión de ensueño que Diego Verdaguer nunca le quiso vender a Juan Gabriel

El mundo de la música se vistió de luto, la noche del jueves 27 de enero de 2022, tras la muerte del intérprete argentino Diego Verdaguer, quien encontró en México su segunda casa, aunque su fallecimiento se produjo en Los Ángeles, California.

El reconocido cantante y Amanda Miguel, quienes estuvieron casados por 46 años, vivieron una de las relaciones más bonitas del medio del espectáculo, tal y como solían presumirlo en las múltiples entrevistas que otorgaron desde la comodidad de su mansión a las afueras de Ciudad de México.

Por medio de diversos videos y de algunas fotografías, Amanda y Diego, quien siempre demostró ser ‘mexicano hasta las Pampas’, nos permitieron conocer algunos rincones de su acogedora propiedad, la cual fue objeto de deseo de Juan Gabriel, pero nunca quisieron vendérsela.

“Vino Juan Gabriel a la casa y me dijo ‘te quiero comprar la casa, está muy guapa, muy divina, pero ya no te voy a decir nada, Diego, porque entre más te diga, más cara me la vas a vender'”, recordó el intérprete de ‘Volveré’ en una entrevista con el reportero Francisco Javier Barajas.

Su residencia, que se encuentra en medio de un bosque, llama la atención por su arquitectura, por sus dimensiones y por su originalidad, al no haber otra en México con esas características.

“Yo fui, en realidad, quien eligió la construcción, Amanda siempre fue la inspiración”, confesó el intérprete de ‘La Ladrona’ en una entrevista que otorgó hace varios años al programa ‘Al Rojo Vivo’.

La casa, que era considerada por la parejita como una auténtica obra de arte, no cuenta con una sola cortina, por lo que a todas horas podían apreciar los hermosos paisajes que la rodeaban.

“Es una casa ecológica, construida con materiales térmicos que ayudan a controlar la temperatura del interior. El acabado exterior tiene pasto seco para que se integre al paisaje. Además, la pareja puso canales por toda la casa, con capacidad de recolectar 300 mil litros de lluvia, que les alcanza para tener agua y regar su casa durante cuatro meses”, narró el reportero Roberto de la Madrid. View this post on Instagram A post shared by Diego Verdaguer (@diegoverdaguer)

Durante su recorrido por la espectacular morada, el reportero de la emisión de Telemundo mostró el vestíbulo, la cocina, el comedor, la sala, las recámaras, el jardín lleno de plantas exóticas y hasta la torre donde Amanda y Diego solían refugiarse en búsqueda de la inspiración.

Además de abrir las puertas de su intimidad en aquella ocasión, Verdaguer también lo hizo en una entrevista íntima que otorgó a Jorge ‘Burro’ van Rankin para el programa ‘Hoy’.

