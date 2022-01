¿Por qué critican a Canelo? Leo Santa Cruz explicó las razones por la que cuestionan a Saúl Álvarez

Exclusiva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Leo Santa Cruz continúa con su preparación para regresar al ring el próximo 5 de febrero. El respetado boxeador mexicano enfrentará a Keenan Carbajal en Las Vegas. Sin embargo, el “Terremoto” charló con La Opinión y dio su perspectiva sobre las críticas, cuestionamientos y disconformidades que existen sobre Saúl “Canelo” Álvarez.

“No sé porqué critican a Canelo. Para mí Saúl Álvarez es un gran campeón, ha logrado muchas cosas y ha vencido a peleadores muy buenos de renombre y campeones. Quizá lo que los mexicanos quieren ver es que Canelo sea como otros mexicanos aguerridos como Marco Antonio Barrera, Erik Morales o Julio César Chávez. La gente quiere ver a un Canelo como esos mexicanos de antes que iban de tú a tú y salían todos ensangrentados después de dar guerra”, explicó el ex campeón mundial mexicano.

Por otra parte, Canelo Álvarez sigue barajando sus opciones de cara a su próximo combate. Mientras las negociaciones se establecen, las críticas están a la orden del día por la selección del rival. Leo Santa Cruz mencionó un par de peleadores que le gustaría ver contra el mexicano, pero remarcó que en cualquier circunstancia el tapatío parte con ventaja.

“Me gustaría que su próxima pelea sea contra David Benavidez o Jermal Charlo. Hay muchos peleadores que quieren un combate contra él. A pesar de que todas serían buenas peleas, pienso que Canelo tendría siempre la ventaja”, sentenció Santa Cruz.

El boxeo es un deporte menospreciado

Hace un par de semanas, Saúl Álvarez expresó con preocupación que el boxeo es una disciplina infravalorada en el mundo del deporte. En este sentido, Santa Cruz está alineado con el tapatío y enumeró las razones por las que el boxeo debe ser visto desde otra perspectiva.

“Yo creo que sí. El boxeo es una disciplina menospreciada. La gente no sabe todo el sacrificio que hacemos y el trabajo que tenemos que pasar. Comenzamos desde muy pequeños, no es algo que se hace fácil. Es un sueño que se va logrando poco a poquito”, explicó. View this post on Instagram A post shared by Leo Santa Cruz (@elfamosoterremoto)

Finalmente, Leo hizo una analogía del boxeo con una lotería. El boxeador mexicano cree que el peleador que logre conseguir títulos mundiales conseguirá algo muy similar a ganarse el premio gordo en un juego de azar.

“El boxeo representa mucho sacrificio, son muchas cosas que tenemos que hacer: cumplir con el peso, no relajarse, no estar en fiesta ni salir con los amigos. Solo la gente que lo hace sabe por todo lo que pasamos y el sacrificio que tenemos. La verdad es muy duro y yo lo he dicho muchas veces: el boxeo es como una lotería, el que llega a ser campeón, como Canelo, es como sacarse la lotería. Es algo muy duro que todos no pueden cumplir”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Leo Santa Cruz (@elfamosoterremoto)

También te puede interesar:

· “Estoy preparado para la guerra”: Leo Santa Cruz buscará noquear a Keenan Carbajal para vengar a sus ‘paisanos’

· “El pueblo mexicano no aceptará a Canelo como un gran campeón”: José Benavidez atacó a Saúl Álvarez

· Canelo Álvarez le mandó un mensaje a sus detractores y manifestó su preocupación por el boxeo