Lolita Cortés de declara una persona queer y bisexual

La actriz de teatro musical Lolita Cortés se ha caracterizado por mostrar una faceta “ruda” y sin miedo al qué dirán, algo que la ha hecho conectar con el público. Y ahora, como pocas veces lo ha hecho, la famosa abrió su corazón y reveló que es una persona queer y bisexual.

Esta semana, la protagonista de obras como “Chicas católicas” y “Animal es” se unió como jueza del programa ‘Iconic Drag Fashion Week’, un reality show de moda Drag transmitido por Youtube donde diversos diseñadores mexicanos compiten con la creación de outfits modelados por Drag Queens mexicanas.

Allí, Lolita Cortés no solo dio mucho de qué hablar por su ya característica forma de dar su retroalimentación, sino por hacer una confesión con respecto a su vida personal.

Dicha confesión surgió luego de dar su crítica al participante “Enchanteé Irazú” de género no binario que trató de hacerle entender a la actriz el concepto que utilizó para su prenda.

“Yo soy una persona queer. Claro que soy queer, salgo completamente de lo que los cánones sociales están pidiendo. Soy una persona que está completamente tatuada, que ama los piercings, que es bisexual, soy queer“, compartió Cortés.

Ante esto, el participante optó por compartir más detalles sobre la inspiración detrás de su creación: “Yo no estoy tratando de ser una mujer, quiero ser una Draga y no va a lo hermoso porque no busco la feminidad, busco alejarme lo más posible a que se me pueda asociar a una mujer sin dejar de ser Draga“, mencionó Enchanteé.

Lolita Cortés interrumpió el relato del concursante para dar paso a un: “Podrías ser queer”, hecho que desató la ira de cientos de internautas de la comunidad LGBT+ que reprobaron su intento de “sugerir una identidad de género”.

“No hay nada peor que sugerirle su identidad de género a un tercero como si fuera cualquier cosa”, “Ser una persona queer no es algo que se ‘podría ser’, con esto se nace” y “Señora Cortés tal vez su intención no fue sonar como una persona desinformada, pero lo que dijo no estuvo bien”, son algunas de las respuestas que recibió.

