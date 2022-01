¡Alicia Machado raquítica! Subió su camisa y bajó su pantalón dejando todos impactados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde que salió de La Casa de los Famosos no ha cesado ni éxitos, ni en su pérdida de peso. La ex Miss Universo Alicia Machado se paró frente al espejo, subió su camisa, bajo su pantalón y presumió lo “raquítica” que está dejando a todos sus seguidores impactados a nada de haber estrenado su obra de teatro “Yo Si Soy Arrecha”.

A pesar que muchos ya la han señalado de haberse hecho una operación de estómago para adelgazar, Alicia Machado no sólo responde de frente a sus seguidores que eso es totalmente falso con la sinceridad que la caracteriza, sino que los ha puesto a hablar aún más al mostrar su drástica pérdida de peso. ¿Cómo?, subiendo su camisa y bajando su pantalón para dejar relucir su abdomen plano y cinturita de avispa.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Apartando su fugaz historia de amor con su ex compañero de La Casa de los Famosos, Roberto Romano, y de sus constantes conflictos con algún que otro participante, Alicia Machado se dedicó a entrenar casi todo el tiempo que estuvo en el reality de Telemundo, La Casa de los Famosos. Posteriormente y después de ganar y presumir que había perdido casi 20 libras, Alicia Machado reveló a sus seguidores unos tips que la ayudaron a perder el peso que tenía extra. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Además, ya anda promocionando algunos suplementos que ha ido sumando a su régimen alimenticio, así como también muestra algunas de sus rutinas diarias de ejercicios y un secreto infalible de la espectacular venezolana. Durante todo este tiempo, Alicia Machado no ha dejado de trabajar. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Se ha sumado a algunos proyectos en México, además estrenó la obra “Yo sí soy Arrech*** escrita por Enrique Salas y dirigida por la primera actriz venezolana Elba Escobar, quien además sirvió como coach actoral en la preparación de la exreina de belleza para la pieza teatral. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

No cabe duda que Alicia Machado nació para ser reina y ganadora siempre, pero lo más importante es que por fin y después de varias zancadillas de la vida, la venezolana se encuentra en el mejor momento de su vida a nivel profesional y personal y así lo deja claro a diario a través de sus éxitos. View this post on Instagram A post shared by Elba Escobar (@elbaescobar)

Sigue leyendo:

VIDEO: Alicia Machado luce su figura en tanga de hilo al salir del agua

Alicia Machado para la colita y baila con sexy vestidito en plena sesión fotográfica

Así fue el reencuentro entre Alicia Machado y Roberto Romano en ‘La Casa de los Famosos’