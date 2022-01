Completamente desnuda, Evaluna Montaner presumió su pancita de embarazo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde que Camilo y Evaluna Montaner dieron a conocer que estaban en la dulce espera no han parado de presumir la pancita de embarazada de la cantante y actriz. Hace poco generaron preocupación por una fuerte caída que sufrió Evaluna a su sexto mes de embarazo. Por fortuna y aunque sufrió una herida en la rodilla, la cosa no pasó a mayores y por eso, completamente desnuda y tapando sus senos con las manos, Evaluna Montaner presumió su embarazo.

El pequeño Índigo llegará a la vida de Camilo y Evaluna Montaner a finales de marzo si todo sale como lo han planeado. A pesar de lucir y ser muy joven, Evaluna Montaner tiene no sólo a Camilo sino a toda su familia y fans botando la baba con lo hermosa que se ve. Por eso, sin miedo a nada, Evaluna Montaner se quitó la ropa y quedó desnuda para mostrar su mejor proyecto junto a su esposo Camilo, su embarazo y el próximo nacimiento de Índigo. View this post on Instagram A post shared by C A M I L O (@camilo)

En principio la pareja trató de mantener en secreto el sexo del bebé. Sin embargo, la mamá de Evaluna, reveló el género del bebé por error. Marlene Salomé, esposa del cantante Ricardo Montaner y madre también de Mau y Ricky, asistió a un programa de televisión en el que habló de la nueva marca de bebé que está lanzando junto a Evaluna y se le salió decir que: “Puede que Evaluna y Camilo tengan una niña”. Sin embargo, no lo aseguró.

Habrá que esperar a ver qué será Índigo, pero desde ya se ha apuntado todo el amor de fanáticos en el mundo y de su familia. Camilo, mientras tanto sigue cosechando éxitos y se alza con 10 nominaciones en el próximo Premio lo Nuestro, al tiempo que confesó hace poco que tuvo un embarazo psicológico a principios del de Evaluna Montaner y que llegó a sufrir algunos de los males típicos.

