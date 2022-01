Demi Rose luce sus increíbles atributos usando un escotadísimo trikini

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A través de su cuenta de Instagram Demi Rose dio una sorpresa a sus fans, publicando una foto y un video en los que aparece luciendo sus curvas en un trikini con estampado de flores, todo antes de irse al jacuzzi. Ella misma escribió en uno de los posts el mensaje “bañera caliente”.

Luego de viajar por varios países a lo largo de dos meses, la modelo e influencer británica se encuentra de regreso en Ibiza, y desde ahí ha publicado sexys fotografías, como las que la muestran descansando en la azotea de su casa, usando una bata de color rosa que, abierta, reveló que no llevaba ropa interior. Esas imágenes superaron los 478,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Demi Rose (@demirose)

A Demi le gusta mucho posar en sitios desérticos, y hace unos días causó sensación por unas fotos en las que lució su figura usando un largo vestido transparente que dejó poco a la imaginación; la palabra que escribió como complemento fue “etéreo”. View this post on Instagram A post shared by Demi Rose (@demirose)

