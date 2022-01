En sexy bikini, Carmen Villlalobos posa recostada en un camastro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En todas las fotografías que Carmen Villalobos publicó en las últimas semanas ha explotado al máximo su faceta de modelo, y ahora se dejó ver muy relajada en un camastro, usando un sexy bikini de color café con el que lució su escultural figura. El mensaje con el que acompañó las imágenes fue: “Qué ganas de playa, sol y arena😎 Uffffffff la combinación perfecta ☀️🔥💃🏻 😍😍😍😍 🔥🔥🔥 Teníamos esta fotito guardada ☀️”.

La estrella de la telenovela “Café con aroma de mujer” se encuentra actualmente en Cartagena, Colombia, luego de su trabajo como conductora en el programa de televisión “Escuela imparables”, que continúa promocionando. Conocida por sus mensajes positivos, Carmen escribió: “Lo más bonito en la vida es sentirte orgullosa de quien eres y en lo que te has convertido con los años ! Saber que como sea has podido con todo y siempre podrás🦋Después de la tormenta viene la calma mi gente bonita 🌊🌊🌊”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Hace algunos días Carmen Villalobos causó sensación entre sus más de 18 millones de seguidores en Instagram, gracias a las fotografías que le fueron tomadas para la revista Imagen Miami. Luciendo sensuales atuendos, ella complementó sus posts con el texto “Mira al horizonte y piensa en todo lo bueno que está por llegar 🤩🤩🤩”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

