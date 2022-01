Libra como ex pareja: cómo son

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los signos zodiacales muestran sus encantadoras y seductoras habilidades si están enamorados, pero su comportamiento cambia drásticamente cuando son víctimas de una decepción amorosa. Libra es de los signos que aparenta actuar maduro, acepta la separación y no suele hacer dramas, sin embargo, por dentro estará devastado y derramará la ira acumulada en la intimidad de su soledad.

Como signo de aire gobernado por Venus, el planeta del amor, la belleza y los valores, el romance es un tema prioritario en la vida de Libra. Es afectivo, pero necesita encontrar equilibrio en sus relaciones para prosperar.

Por naturaleza, las personas que nacieron del 23 de septiembre al 22 de octubre son coquetas y disfruta plenamente las citas, es decir, no suele ser nervioso en las primeras salidas. Uno de sus principales problemas es que no son capaces de distinguir qué es lo que necesita y quiere de una pareja.

De acuerdo con Horoscope.com “un Libra a veces se abstiene de enamorarse, preocupado de que la asociación sea igual a la pérdida de uno mismo. El compañero de Libra tiene que ser comprensivo si este signo parece retroceder. Deben permitirle a Libra el tiempo y el espacio para explorar la asociación en sus propios términos”. Esto se debe a que Libra es indeciso.

En una relación van a su ritmo, no apresuran las cosas, pero pueden confundir a su pareja porque uno de sus temas favoritos es hablar de un futuro juntos en familia y con hijos.

Por otro lado, tratan de complacer a su pareja y evitar discusiones, lo cual, suele provocar malentendidos porque ceden la iniciativa y a menudo no se preocupan por sus propias necesidades.

¿Cómo reacciona Libra a una ruptura amorosa?

Libra prospera en pareja por lo que no suele experimentar problemas en una relación. Sostienen asociaciones sin compromisos para evitar el drama de las rupturas y terminar sin ninguna formalidad. Mientras no reconozca qué quiere o necesita, mantendrá abierta la opción de salida.

Según Allure.com “cuando los Libra inician una separación a menudo comienzan con un lenguaje agradable y ambiguo (por ejemplo, los Libra preferirían “tomarse un descanso” que “romperse”). Cuando es el compañero de Libra quien se separa, este signo de aire hace todo lo que está a su alcance para asegurarse de que la asociación termine en buenos términos”.

Y es que se preocupan por mantener una buena reputación, no obstante, si consideraban que era la pareja ideal y los decepcionan reaccionarán con madurez y descargarán sus emociones cuando nadie esté presente.

¿Qué tipo de ex pareja es Libra?

Tras un rompimiento, Libra actúa normal y como si nada hubiera pasado. Sin embargo, por dentro sus emociones estarán al borde del colapso. De acuerdo con YourTango.com “cuando piensa en su ex, lo llama con todos los nombres desagradables y crueles que se le ocurren, pero cuando estás en una situación social es tan ligero y encantador como siempre”.

Son buenos para fingir felicidad a pesar de estar destrozados por dentro. Las rupturas pueden afectarlos más de lo que parece. No son conflictivos por lo que no hacen dramas ni incomodan la vida de un ex.

Según Cosmopolitan.com, Libra es diplomático y no actúa de mala voluntad, aunque no perdonará a una persona que le hizo perder el tiempo. Como es un signo encantador, no tarda mucho tiempo en encontrar a alguien más con quien sanar sus heridas.

