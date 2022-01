Se suicida Miss USA 2019, Cheslie Kryst, al saltar al vacío desde un piso 29 de un rascacielos en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una de las cinco Miss USA negra, justo la que ganó en 2019, Cheslie Kryst fue declarada muerta en horas de la mañana de este domingo en el Midtwown de Nueva York, según las autoridades policiales de la ciudad, la modelo y abogada habría saltado desde el piso 29 un rascacielos de lujo de NY.

Testigos dijeron que Miss USA 2019, Cheslie Kryst, vivía en el piso 9 del edificio Orion, un rascacielos de lujo ubicado en 350 W. 42nd St. en Nueva York, pero que Cheslie Kryst fue vista en el piso 29 del mismo minutos antes que saltara al vacío. De inmediato, las autoridades acudieron al lugar y declararon a Cheslie fallecida “In Situ”. View this post on Instagram A post shared by Cheslie Kryst, JD, MBA (@chesliekryst)

Horas más tarde, su familia tomó tiempo para compartir en las redes sociales un sentido mensaje para la Miss USA 2019, Cheslie Kryst: “Con devastación y gran dolor compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie Kryst… Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss USA y como presentadora de EXTRA”, reza el comunicado que anunciaba el fallecimiento de la hermosa modelo. View this post on Instagram A post shared by Cheslie Kryst, JD, MBA (@chesliekryst)

Sin duda alguna, un golpe fuerte para el mundo de la belleza y para la comunidad afroamericana. Recordemos que Cheslie Kryst fue una de las activistas más importantes en la industria del entretenimiento.. Hasta el momento de cierre de esta nota, se desconocían los motivos llevaron a Cheslie Kryst a tomar tan esta decisión. View this post on Instagram A post shared by Cheslie Kryst, JD, MBA (@chesliekryst)

Sigue leyendo:

No renunciarán candidatas latinas a Miss USA

Emitirán Miss USA a través de Internet

Univision y NBC condenan a Trump con Miss USA; el canal Reelz lo emitirá